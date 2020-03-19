橋水基金傳面臨爆倉危機　公司否認　全天候基金年內跌逾一成

知名的橋水基金傳面臨三大問題：沙特基金贖回、欺詐及市場流動性問題。橋水基金爆倉的消息被傳開。

對此，橋水基金中國區總裁王沿指：所有的傳言都是假的。橋水指，「雖然這是一次危機和挑戰，但這只是一次大的衝擊」，並強調，「雖然我們這次損失了一些錢，但損失仍在可接受的範圍內，我們有能力從中恢復過來。」

橋水表示，今年截至3月18日，橋水旗艦基金中，採用風險評價策略的全天候基金跌了9%至14%不等，完全對衝的中性策略跌了7%至21%不等。

橋水基金創始人瑞·達利歐曾豪賭140億美元做空歐洲股市。（Reuters）

內媒時代財經報道指，橋水基金的爆倉與沙特有關。而在此前，就有傳言稱，橋水基金背後的「大金主」是沙特的基金。一家深圳私募機構負責人表示，橋水很可能出現爆倉了，「說到底這就是一個流動性危機。」

他認為，近期橋水遇到的贖回的壓力，因此近期在隔夜市場大量拆借，補充流動性。此外橋水短借長貸，現金流錯配，所以很被動。這位私募人士表示，市場流動性被抽乾，低信用等級的垃圾債和投資級別債券沒人要，隔夜市場利率飆升，基金拆借不到錢。而一旦流動性沒了，黃金、原油等大類資產的價格必然跌。

在市場人士看來，橋水的遭遇透露了一個危險的信號。除了橋水，還有Millennium、Citadel等大基金也面臨類似問題，在拆借和資產平倉上行成踩踏。而美聯儲近期超預期的降息，可能和市場的流動性枯竭有一定關係。

如果橋水這樣知名的私募出現問題，這將顯示美股在接連熔斷之後，遭遇了嚴峻的流動性問題。楊德龍向時代財經分析，為解決投資者贖回的流動性問題，橋水或將被迫拋售資產，而這又將進一步加劇問題。

橋水基金於2016年進入中國。據天眼查顯示，橋水（中國）投資管理有限公司（文中稱「橋水（中國）」）成立於2016年3月，為外國法人獨資機構，註冊資本3.1億元人民幣，註冊地為上海環球金融中心。2019年，達利歐聲稱堅定「看多中國」。

橋水基金創始人瑞·達利歐（Ray Dalio）還在唱空經濟。他認為，美國經濟與1930s年情況的接近。而1933年，美國發生了歷史上令人聞風喪膽的「經濟大蕭條」。達利歐甚至還在當年預測，「衰退可能在兩年後就會到來」。

而兩年後，達利歐卻在達沃斯論壇上大喊，「現金是垃圾！」他還認為投資者不應該錯過當前市場的強勢，應持有全球性和多元化的投資組合。

從現在看來，達利歐似乎選擇了一個錯誤的時間點從淡倉轉好倉。有市場悲觀觀點稱，「在這種流動性危機下，不倒下一兩個巨頭反而是很難想象的。」

社交平台上，已經有人將橋水基金戲謔為「2008年的雷曼兄弟」。

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