【肺炎熊市】美股再跌1338點　三個板塊勁插　有股票逆市升3倍

受疫情擴散等原因影響，美股三大指數全線暴跌，美股曾觸發熔斷，道瓊斯指數也曾多次低於美國總統特朗普上任時的水平。全日計，道指收報19898點，跌1339點(6.3%)；標普500指數收報2398點，跌5.18%；納指收報6989點，跌4.7%。

板塊方面，排在跌幅榜前三位的分別為房地產信託投資基金（REITs）板塊、航空板塊以及房地產板塊，它們的跌幅分別為28.72%、23.25%以及16.94%。此外受油價暴跌影響較大的石油天然氣板塊下跌15.43%，能源設備板塊下跌14.14%。居家用品板塊則下跌程度最小，跌幅僅為0.41%。

個股方面，排在漲幅榜首位的生物製藥公司Biomerica，該公司股價當天收至每股10.30美元漲幅為334.6%，此外生物製藥公司Entasis、生物技術公司應用DNA科學（Applied DNA Sciences）等與抗疫概念有關的公司股價大多出現明顯上漲。

截至目前美國股市先後總共五次觸發過熔斷，而最近四次均發生在今年3月期間。（Reuters）

油價方面，截至美股收盤時，紐約原油期貨價格跌至每桶22.41美元，當日跌幅為18%。倫敦布倫特原油期貨價格跌至每桶27.74美元，當日跌幅為7.82%，其中紐約原油期貨價格此前曾一度跌至每桶20.52美元並創下近17年以來最低水平，這對於全球目前最大產油國美國來說明顯不利。

這裏需要注意的是，由於判斷是否啟動熔斷機制的標普500指數跌幅於美東時間12時56分跌破7%，因此導致美股再次觸發熔斷機制，而這是美股自從進入今年三月以來第四次觸發熔斷，也是其歷史上第五次觸發熔斷。

此外在當天收盤前半小時內，美股曾出現較為明顯的回升迹象，比如標普500指數在該時間段從2,314.96點回升至2383.51點，而道瓊斯指數在該時間段內從19319.36 點回升至19898.92點，前者低於美國總統特朗普（Donald Trump）上任時的19732點。

據瞭解，總統特朗普17日早些時候曾發表推文稱，他將暫時關閉美國與加拿大邊境並停止一切非必要的人員流動，他強調這是兩國均同意的結果，此舉不會對貨運造成影響，此後加拿大方面亦有類似的聲明。

此後總統特朗普在當天午間時候舉行的白宮新聞發佈會上表示，他已啟動國防生產法案（Defense Production Act）應對本次新冠肺炎疫情，而該法案是戰時法案，其頒佈於1950年9月，當時正值朝鮮戰爭時期並且此後所謂美蘇冷戰背景下美國開展民防以及戰爭動員的一部分，因此這或許與美股熔斷存在一定聯繫。

另據霍普金斯大學最新公布的數據顯示，截至目前，美國至少已累計確診7,324例新冠肺炎病例，其中至少115例死亡，全球至少已累計確診212,000例，其中至少8,727例死亡。