【持續更新】美股穩定收市　科技股刺激納指升超過2%

隔晚美股盤中再熔斷，盤後美股三大指數期貨一度回升造好。隨著亞太區開市後，環球股指齊挫，美股期貨險跌停，恒指更突瀉超過1,000點，亞太區內股市普遍低收，惟歐洲股市早段卻反彈。

【04:05】道指收市持平 納指升2.3%

美股經歷連續多個交易日的大起大跌後，三大指數在19日以微升收市。道指收市報20088.35點，升189.43點，升幅0.95%；納指報7150.58點，升160.73點，升幅2.30%；標普500指數報2409.39點，升11.29點，升幅0.47%。

科技股普遍造好，Netflix急升9.1%，亞馬遜升5.4%，另外為企業及大學提供視像會議設備的Zoom Video Communications的股價更升11%。

【02:08】納指升超過3％

納指在午後交易時段維持在7200點左右的全國高位，目前報7222.40點，升232.55點，升幅3.33%。道指升245.16點，報20144.08點，升幅1.23%；標普500指數報2426.30點，升28.20點，升幅1.18%。

【02:03】歐股普遍造好

歐洲主要股市都以升幅收市，英國富時指數報5173.51點，升1.83%；德國DAX指數報8624.25點，升2.06%；法國CAC指數報3855.50點，升2.68%。另外瑞士及俄羅斯股市分別急升5.32%及7.72%。

【00:23】納指升近1.8%

美股在當地時間中午12點前曾持續上升，但升幅之後放慢，道指在20000點左加爭持，目前報19894.90點，微跌4.02點，跌幅0.02%；納指報7104.43點，升114.59點，升幅1.64%；標普500指數報2395.90點，跌2.20點，下跌0.09%。

【22:38】英倫銀行宣布減息至0.1厘

英倫銀行召開緊急會議，宣布減息15點子，至0.1厘，英鎊兌美元隨即下挫逾30點子，報1.1652；當局稱，將英國國債和企業債持有規模增加2,000億英鎊至6,450億英鎊。大部分增持資產將是英國國債。

道指轉跌，最新跌128點，報19770點；標普跌0.3%，納指升1.2%。

【22:34】道指二萬點關口上落

道指再度重上二萬點，最新升193點或1%，報20092點；標普最新報2428點，升30點或1.25%，納指最新報7204點，升214點或3%。

紐約期油重上23美元水平，報23.01美元，反彈12.96%。

【22:20】道指再度失守二萬點

道指一度重上二萬點關口，之後好快失守，最新微升14點，升幅不足0.7%，報19913點；納指升2%；標普升不足0.2%。

科技股反彈，蘋果升2%，微軟升逾5%，亞馬遜升近4%，Netflix升近8%，Facebook亦近7%；Google母公司Alphabet升1%。

波音跌幅繼續收窄，重上100美元關口，最新僅跌不足1%，報100.95美元。

【22:13】道指轉跌為升

道指轉跌為升，升107點或0.5%，最新報20006點，標普最新報2415點，升17點或0.7%，納指最新報7165點，升176點或2.5%。

Tesla急升18%；快意佳士拿跌幅收窄至7%；通用汽車跌不足3%，福特倒升1.5%。

【22:00】中概股轉漲 陌陌升10%

美股中概股轉漲，阿里巴巴升近1%，百度升5.12%，攜程升近5%，微博升近3%。陌陌去年收入增逾兩成，連續20個季度盈利；公司宣布派特別息，刺激股價升近1成，報21.86美元。

【21:57】道指跌幅收窄

道指跌幅收窄，最新跌361點，報19537點，納指轉升37點或0.5%，報7027點；標普跌1.2%，報2369點。

波音跌幅由開市挫10%，收窄至最新不足5%，報97.1美元。汽車股捱沽，快意佳士拿汽車跌12%，通用汽車跌10.7%，福特汽車跌6.33%；Tesla則升6%，最新報382美元。

福特早前宣布暫停發放股息，並撤回2月4日公佈的業績指引。

【21:50】英鎊兌港元重上「9算」

美元持續強勢，最新報101.77美元，升0.84%；英鎊兌美元報1.1616，升1.09%；英鎊兌港元重上9算，最新報9.0153，升0.69%；美元兌日圓報109.7，升1.6%；澳元兌美元報1.7243，跌0.5594%。

【21:39】道指跌幅擴大至700點

道指跌幅顯著擴大，最新跌近700點，最新報19228點，跌670點；納指跌1.76%，標普跌3%。

波音股價跌近10美元，跌幅達1成，最新報91.31美元。據報花旗將波音目標價從420美元調降至150美元；美國聯合航空與達美航空亦跌逾7%。

【21:31】美三大跌數仍下跌

美股經過周三的大跌市後，今日仍承接上日跌勢，道指最新報19766點，跌132點或0.67%，標普跌11點，最新報2386點，納指最新報6989點，跌1點。

其後道指跌勢加劇，跌416點，報19482點，納指跌0.5%，標普跌1.3%。

美股持續下跌，道指跌幅一度逾700點。（資料圖片）

【19:56】道指期貨轉跌 歐股向下

歐洲股市轉跌，英國富時指數跌2.1%或106點，最新報4973點，德國DAX指數最新報8346點，跌95點或1.1%，法國CAC指數最新報3711點，跌43點或1.15%。

滙控（0005）倫敦股價逆市上揚，最新報496.35便士，折合44.49元，與香港收市價相若。

美股期貨再度下跌，道指期貨跌495點或2.5%，最新報19357點，標普期貨最新報2345點，跌56點或2.3%，納指期貨最新報7108點，跌96點或1.3%。

【19:50】美元續強勢 兌日圓挑戰110

美元兌日圓持續上揚，曾高見109.96，最新報109.89，升1.68%，歐元兌美元最新報1.0754，跌1.48%，英鎊兌美元最新報1.1557，跌0.44%，澳元兌人民幣跌0.94%，最新報0.5719，美元兌瑞士法郎升1.19%，最新報0.9797。

每百日圓兌港元最新報7.0682，跌1.61%。

【19:14】美匯指數升穿102

美匯指數續上揚，最新報102.02，升0.85%。美元兌日圓升穿109，最新報109.45，升1.27%，歐元兌美元最新報1.0805，跌1.01%，英鎊兌美元跌0.44%，最新報1.1557，澳元兌美元跌0.33%，最新報1.4527，美元兌瑞士法郎升0.78%，最新報0.9759，美元兌加元升0.16%，最新報1.4527，美元兌韓圜升3.2%，最新報1,285.73。

美匯指數持續上揚。（Getty）

【18:00】美股三大指數期貨再度轉跌

道指期貨最新報19628點，跌225點或1.1%；納指期貨跌23點或0.3%；標普期貨跌27點或1.1%。

【17:24】歐股升幅擴大 法國股市升逾2%

歐洲股市升幅擴大，英國富時指數最新報5111點，升31點或0.61%，德國DAX指數最新燮8553點，升112點或1.36%，法國CAC指數最新報3841點，升86點或2.3%，意大利富時MIB指數最新報15795點，升675點，西班牙IBEX指數升158點或6432點。

【16:33】道指期貨轉跌為升

道指期貨由跌轉升，最新報19868點，升15點或0.08%，標普期貨跌1點或0.05%，最新報2400點，納指期貨最新報7278點，升73點或1.01%。

【16:18】歐股反彈 意大利股市升近600點

歐洲股市經過周三跌市後，今日反彈，英國富時指數最新報5094點，升14點或0.3%，德國DAX指數最新報8496點，升45點或0.5%，法國CAC指數最新報3846點，升92點或2.5%，意大利富時MIB指數最新報15717點，升597點或4%，西班牙IBEX指數最新報6406點，升131點或2.1%。