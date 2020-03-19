【持續更新】道指期貨轉跌近500點　歐洲三大指數下跌

隔晚美股盤中再熔斷，盤後美股三大指數期貨一度回升造好。隨著亞太區開市後，環球股指齊挫，美股期貨險跌停，恒指更突瀉超過1,000點，亞太區內股市普遍低收，惟歐洲股市早段卻反彈。

【19:56】道指期貨轉跌 歐股向下

歐洲股市轉跌，英國富時指數跌2.1%或106點，最新報4973點，德國DAX指數最新報8346點，跌95點或1.1%，法國CAC指數最新報3711點，跌43點或1.15%。

滙控（0005）倫敦股價逆市上揚，最新報496.35便士，折合44.49元，與香港收市價相若。

美股期貨再度下跌，道指期貨跌495點或2.5%，最新報19357點，標普期貨最新報2345點，跌56點或2.3%，納指期貨最新報7108點，跌96點或1.3%。

【19:50】美元續強勢 兌日圓挑戰110

美元兌日圓持續上揚，曾高見109.96，最新報109.89，升1.68%，歐元兌美元最新報1.0754，跌1.48%，英鎊兌美元最新報1.1557，跌0.44%，澳元兌人民幣跌0.94%，最新報0.5719，美元兌瑞士法郎升1.19%，最新報0.9797。

每百日圓兌港元最新報7.0682，跌1.61%。

【19:14】美匯指數升穿102

美匯指數續上揚，最新報102.02，升0.85%。美元兌日圓升穿109，最新報109.45，升1.27%，歐元兌美元最新報1.0805，跌1.01%，英鎊兌美元跌0.44%，最新報1.1557，澳元兌美元跌0.33%，最新報1.4527，美元兌瑞士法郎升0.78%，最新報0.9759，美元兌加元升0.16%，最新報1.4527，美元兌韓圜升3.2%，最新報1,285.73。

【18:00】美股三大指數期貨再度轉跌

道指期貨最新報19628點，跌225點或1.1%；納指期貨跌23點或0.3%；標普期貨跌27點或1.1%。

【17:24】歐股升幅擴大 法國股市升逾2%

歐洲股市升幅擴大，英國富時指數最新報5111點，升31點或0.61%，德國DAX指數最新燮8553點，升112點或1.36%，法國CAC指數最新報3841點，升86點或2.3%，意大利富時MIB指數最新報15795點，升675點，西班牙IBEX指數升158點或6432點。

【16:33】道指期貨轉跌為升

道指期貨由跌轉升，最新報19868點，升15點或0.08%，標普期貨跌1點或0.05%，最新報2400點，納指期貨最新報7278點，升73點或1.01%。

【16:18】歐股反彈 意大利股市升近600點

歐洲股市經過周三跌市後，今日反彈，英國富時指數最新報5094點，升14點或0.3%，德國DAX指數最新報8496點，升45點或0.5%，法國CAC指數最新報3846點，升92點或2.5%，意大利富時MIB指數最新報15717點，升597點或4%，西班牙IBEX指數最新報6406點，升131點或2.1%。