股災累財富蒸發　全球十大富豪身家縮水逾1.24萬億　誠哥失550億

武漢肺炎疫情在全球蔓延，以及股市暴跌，截至3月14日，彭博億萬富翁指數顯示，排行前十的富豪們今年以來的個人財富累計蒸發超過1,600億﹙美元．下同﹚﹙約1.248萬億港元﹚。

過去一個月，中國企業騰訊以及阿里巴巴的股價分別下挫20%及18%，阿里巴巴創始人馬雲的身家由480億元降至約410億元，騰訊創始人馬化騰身家由420億元降至346億元。

長和「孖寶」股價一個月瀉逾3成

根據彭博全球億萬富翁指數，香港富豪李嘉誠在2月19日的資產淨值約280億元，但截至3月18日，李嘉誠身家淨值已降至210億元，賬面累計蒸發70億元﹙約546億港元﹚。

單以長和系「孖寶」長和﹙0001﹚及長實﹙1113﹚為例，2月19至今日﹙19日﹚收市，兩股已累瀉35%及33%。

長和系近日股價急瀉。﹙資料圖片﹚

首500富豪身家 蒸發逾3300億美元

截至3月14日，彭博億萬富翁指數顯示，排行前十的富豪們2020年以來的個人財富累計蒸發超過1,600億元。在油價危機和疫情擴散的兩隻黑天鵝起飛後，能源工業和奢侈品行業受到了嚴重衝擊。路易·威登集團（LVMH）創始人阿爾諾（Bernard Arnault）損失了361億元的個人財富，另一奢侈品巨頭開雲集團（Kering）的掌門人皮諾（Francois Pinault）的財富則縮水了114億元；石油大亨、印度首富安巴尼（Mukesh Ambani）損失了168億美元，而科氏工業的創始人之一科赫（Charles Koch）個人財富也減少了113億元。

彭博億萬富翁指數顯示，3月12日當天，全球排名前500的富豪財富共蒸發了3,310億美元，這是該指數創建以來的最大單日跌幅；而「股神」巴菲特（Warren Buffett）更是因為重倉銀行股，個人財富在一夜之間被抹去68億美元，截至3月14日，2020年巴菲特的財富已經合計損失了133億美元。