【新冠肺炎】全球疫情擴散致美股周三暴跌　亞洲3國股市觸發熔斷

財經快訊
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美股在周三再次熔斷，為本月第4次。亞太市場今日亦承接美股跌勢。同時，受疫情影響，紐交所將於3月23日開始關閉其交易大廳。

《每日經濟新聞》3月19日報道，在休市兩日後，菲律賓基準股指恢復交易後大跌12.4%，觸發熔斷停牌，再次恢復交易後一度暴跌24%。

韓國KOSPI指數一度跌超8%，觸發熔斷。印尼股市盤中跌超5%，觸發股市交易暫停，這是六個交易日內的第四次暫停。

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A股早盤集體單邊下跌，滬指一度跌至3%，創年內新低。截至午間收盤，滬指跌2.1%，報收2670點；深成指跌1.9%，報收9836點；創業板指跌1.1%，報收1866點。滬股通淨流出30.41億元（人民幣‧下同），深股通淨流出14.86億元。

分析表示，新冠疫情惡化是全球市場下滑的主動力。美國約翰·霍普金斯大學發佈的實時統計數據顯示，截至北京時間3月19日12時20分，全球確診人數已達21.8萬人，其中美國的確診人數已達9,345人。

另據CNN報道，目前已經至少有14名國會議員在接觸過確診病例後進行了自我隔離。

此外，據中新聞網報道，紐約證券交易所18日發表聲明稱，受疫情影響，紐交所將於下週一(3月23日)開始關閉其交易大廳，屆時，所有交易將轉為電子交易。紐交所稱，本週有兩名員工新冠病毒檢測結果為陽性。

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