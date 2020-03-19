美股再次熔斷：美4家車企蒸發1500億元人幣市值

新冠肺炎疫情的發酵讓美股迎來了3月第四次熔斷，汽車股也遭遇重創。美國4家車企一天蒸發1,478.4億元（人民幣‧下同），同時停工潮爆發。

《每日經濟新聞》報道，3月18日盤中，通用汽車一度跌超29%、蔚來汽車跌超21%、特斯拉跌近18%、福特跌近17%、菲亞特克萊斯勒（以下簡稱FCA）跌超15%、日本豐田和本田跌超4%、法拉利跌超3%。截至3月18日收盤，特斯拉、通用、福特和FCA股價當日分別下跌16.03%、17.32%、10.18%和9.2%。

受新冠疫情影響，美股再次熔斷。圖為3月16日，交易員在紐約證券交易所工作。（新華社）

受疫情影響，美國多家汽車工廠已開始關閉。加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）預測稱，2020年全球汽車產量將下降16%，美國汽車銷量預計將下降20%。

3月18日單個交易日，通用、福特、FCA和特斯拉合計蒸發約211.2億美元。以目前的匯率換算，約等於1,478.4億元人民幣。

受疫情影響，美國汽車工廠也開啟了停工潮。

3月18日，美國汽車工人聯合會（以下簡稱UAW）稱，為防止疫情蔓延，要求底特律三大汽車製造商（通用、福特、FCA）關閉在美國的工廠。據瞭解，上述三家公司在美國約僱傭了15萬名員工。

目前，這三家汽車製造商已經同意UAW的要求，關閉北美所有工廠。福特表示，公司計劃將在3月20日至3月30日期間暫停北美生產基地的生產，清理設施，加強對員工的保護。通用也發佈聲明稱，將有計劃地中止北美的製造業務，或將持續停產到3月30日。

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