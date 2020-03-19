投資者偏好美元　多國匯率罕見暴跌　人民幣急跌800點

美元強勢觸發全球匯市大動盪。人民幣急跌800點。

3月19日，亞太股市全線重挫，韓國、菲律賓、印尼股市主要指數暴跌後觸發熔斷，大宗商品遭遇集體拋售，各國匯市掀起暴跌潮。離岸人民幣跌破7.15關口，資本加劇流出隱憂顯現。

《中國基金報》報道，3月19日午後，美元指數仍在進一步上漲，站上102以上位置。而由於美元指數增強影響，澳洲、韓元、新西蘭等匯率市場先後暴跌。

中國央行官員曾表示，人民幣匯率不會大幅升值也不會大幅貶值。（Getty）

受美元走強打壓，離岸人民幣兑美元日內跌超800個基點，跌破7.15關口，為2019年10月以來首次。在岸人民幣兑美元跌700個基點，逼近7.1關口，同樣創去年10月以來新低。

有機構人士分析指出，一方面，不少國際公司需要更多以美元計價負債，那企業財務負擔不斷加大，加劇疫情對實體經濟的衝擊，另一方面美元的走強可能會帶來更大的危機。美元的走強也會導致海外的資本離開當地市場，迴流美國將給一些國家和地區帶來危機。

路透社3月19日報道，包括英鎊、澳元和新西蘭元在內的一系列貨幣兑美元跌至多年低點。

壓力迹象隨處可見，全球各國央行重啟多項舉措，維持貨幣市場正常運轉。

Western Union Business Solutions高級市場分析師Joe Manimbo表示，「就像消費者將雜貨店貨架上的商品一掃而光一樣，投資者和企業也在搶購美元，因美元的高流動性。」

美聯儲（Fed）3月17日表示，將恢復2008年金融危機期間使用的一種融資工具，以直接向企業和家庭提供信貸。

3月，隨着投資者出脱幾乎所有資產變現，所有市場全面崩跌，推高了美元匯率和美元在海外的借貸成本。

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