【持續更新】港股升幅一度擴大至逾千點　重上22700點

隔晚美股回穩，道指一度挫逾700點，後來止跌回升，收漲188點或0.95%，報20087點，重奪2萬關。另邊廂，跌市催化劑之一的油價亦反彈，紐約期油收市飆近24%至每桶25.22美元。

亞洲市場今日﹙20日﹚開市，料可「抖氣」。《香港01》全日關注市況。

【15:40】SOHO中國曾閃見4元

SOHO中國（0410）股價於接近收市時突然抽升，由約3.1元水平抽升至4.08元，升幅達3成。最新報3.67元，升0.62元，升幅達2成。

SOHO中國早前傳出被美國私募基金黑石（Blackstone）以每股6元私有化，涉資達40億美元。

【15:37】日圓兌港元曾跌穿7算

日圓轉弱，每百日圓兌港元曾低見6.9699，最新報7.0776。

美元兌日圓曾高見111.36，最新報109.6，跌1%。

【15:01】A股全上揚

A股收市全上揚，上證升1.61%，深成指升1.3%，創業板升1.06%。

【15:00】油價大幅反彈

布蘭特期油一度重回30美元/桶，日內升逾6%，最新報29.96美元，升5.23%

紐約期油亦升逾6%，最新報27.49美元/桶

【14:48】港股一度升逾1000點

港股升幅繼續擴大，最新升逾1000點，高見22713點，國指最新報9053點，升493點。

另外，美股道期亞洲時段午後升近400點，最高見20260點。

【14:36】港股升幅擴大至逾900點

港股升幅擴大至逾900點，最新報22610點，升901點，國指最新報9013點，升453點。

【13:38】道指期貨升36點 港股升668點

道指期貨上揚，最新報19911點，升36點或0.18%，標普期貨升3點或0.15%，最新報2392點，納指期貨最新報7328點，升54點或0.75%。

港股午後升幅逾600點，恒指最新報22377點，升668點；國指最新報8882點，升322點。

【12:03】港股半日升逾600點

港股今早出現大反彈，曾抽升逾900點，恒指中午收市報22318點，升609點；國指升292點，中午收市報8852點，成交額為742.3億元。

三大重磅股上揚成大市反彈動力，騰訊（0700）升2.9%，中午收市報352.8元，滙控（0005）升1.8%，中午收市報45.4元，友邦（1299）升4.8%，中午收市報63.6元。

長和系今早亦回升，長和（0001）升6%，中午收市報48.3元，長實（1113）升12.3%，中午收市報38.65元，長建（1038）無升跌，中午收市報38.85元，電能（0006）逆市下跌，收市報44.9元。

煤氣（0003）宣布將紅股派送比率由10送1降至20送1，今日逆市急瀉，中午收市報13.26元，跌9%，母公司恒地（0012）跌1.3%，中午收市報29.95元，恒基發展（0097）升2%。

油價大彈24%，油股今日亦處強勢，中海油（0883）升6.9%，中午收市報6.84元，中石油（0857）升5.4%，中午收市報2.35元。

中資電訊股上揚，中移動（0941）升9.6%，中午收市報52.9元，聯通（0762）升7.2%，中午收市報4.18元，中電信（0728）升6.3%，中午收市報2.19元。

【11:43】上證中午高收12點

內地股市回升，上證中午收市報2714點，升12點或0.5%，深成中午收市報10031點，升11點或0.1%，滬深300指數中午收市報3610點，升21點或0.6%，創業板指數中午收市報1894點，跌0.28點或0.01%。

【10:44】亞股反彈 韓股重上1500點

美股反彈，亞太股市普遍上揚，南韓KOSPI指數重上1500點，最新報1524點，升66點或4.6%，澳洲ASX 200指數最新報4986點，升203點或4.3%，台灣加權指數升9191點，升509點，新西蘭股市則跌32點，報9081點。

匯市方面，美匯指數回落，最新報102.01，跌0.72%，美元兌主要貨幣回偏軟，美元兌日圓最新報110.2，跌0.46%，歐元兌美元最新報1.0748，升0.52%，英鎊兌美元升1.4%，最新報1.1646，澳元兌美元最新報0.5896，升2.66%，美元兌加元最新報1.4378，跌0.92%，美元兌瑞士法郎最新報0.9807，跌0.54%，美元兌韓圜跌2.37%，最新報1,255.27。

【10:19】港股曾升逾900點

港股升幅持續擴大，曾升逾900點，最新報22607點，升898點；國指最新報8940點，升380點。

【10:00】恒指升幅擴大至近800點

港股升幅擴大至近800點，曾收復22500點，最新報22495點，升786點，國指最新報8896點，升336點。

【09:46】騰訊彈升4.5%

藍籌股走勢個別，騰訊（0700）升幅隨大市升幅擴大，最新報358.4元，升4.5%；煤氣（0003）跌幅收窄，最新報13.6，跌6.7%。

【09:38】港股升幅擴大至558點

煤氣（0003）將紅股派送由10送1降至20送1，今早股價明顯受壓，最新報13.04元，逆市挫10.6%。

港股則升幅擴大，恒指最新報22268點，升558點；國指最新報8828點，升264點。

【09:28】內地股市高開 上證升近1%

內地股市高開，上證最新報2727點，升24點或0.9%，深成高開1.3%或130點，最新報10150點，滬深300指數最新報3629點，高開40點或1.1%，創業板指數高開29點或1.5%，最新報1923點。

【09:20】港股高開438點

英倫銀行再度減息及買債2,000億英鎊，加上油價上揚，美股彈升188點。外圍市況回穩帶動今早港股開438點，報22147點；國指開220點，最新報8780點。

昨日已公布業績的中華煤氣（0003）低開5.8%，報13.74元，長和（0001）高開1.5%，報46.25元，長實（1113）升4.1%，最新報35.8元。

騰訊（0700）延續上日升勢，最新報355元，高開3.5%，阿里（9988）高開1.7%，最新報177元。

中移動高開5.5%，最新報50.9元。

內房股上揚，碧桂園（2007）高開5.9%，最新報8.4元，潤地（1109）高開5.2%，報29.45元。

【08:32】韓股暫升逾2%

韓國KOSPI指數暫升2.17%，報1489點。

美股三大指數期貨下跌，道指期貨跌1.37%；標指期貨跌1.55%；納指期貨跌1.12%。

【08:01】韓股開市升4%

日股假期休市，韓國KOSPI指數開盤大升，漲達4%，現仍升2.66%，報1496點。

美股及期油雙雙造好

各國央行連日出招，確保金融體系有充足流動資金並挽救經濟，周四美股回穩。道指收市報20087點，升188點，升幅0.95%；納指報7150點，升160點，升幅2.3%；標普500指數報2409點，升11點，升幅0.47%。

另外，美國公布首階段將買入3,000萬桶石油以擴充戰略儲備，同時，有報道指俄羅斯表明希望油價回升，刺激油價大升。紐約4月期油收市大升4.85美元或23.8%，每桶收巿報25.22美元，創下1983年3月有紀錄以來最大單日升幅；倫敦布蘭特5月期油收市報每桶28.47美元，升3.59美元，升幅逾14.4%。