《華郵》﹕美股大跌前　國會情報委員會主席拋售大量股票

隨着新冠肺炎疫情在全球不斷蔓延，美股接連熔斷，3月份已經爆發了四次。有報道指出，美國會情報委員會主席在美股大跌前拋售大量股票。

《華盛頓郵報》3月20日報道，大約在新冠肺炎疫情引發美股暴跌之前一週，美國國會參議院情報委員會主席理查德·伯爾（Richard Burr）密集出售了自己和夫人持有的33隻股票，估價在62.8萬美元到172萬美元之間。據報道，伯爾作為情報委員會主席，每天都收到有關疫情的簡報。

報道指出，就在2月中旬伯爾拋售股票前不久，他在對外公開發聲時，仍強調對美國政府的疫情應對能力有信心。例如，2月7日，他在與別人聯合署名的一篇文章中指出，與歷史上任何時候相比，美國此刻應對新冠肺炎疫情這樣的公共健康挑戰的準備度都是最高的，這得益於參議院衛生委員會、國會和特朗普政府的工作。

不過，在2月27日由商界人物贊助的一場私人活動上，伯爾卻被曝出將當前疫情與1918年西班牙流感大流行相比較。

根據美國聯邦法律，聯邦官員不得利用職務上了解到的非公開信息謀取私利。根據2012年的一項立法，美國內幕交易禁令適用於所有國會議員、國會工作人員和其他聯邦官員。

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