微軟與CDC合作部署聊天機器人 　助用戶自我檢查新冠病毒症狀

微軟正在與美國疾病控制與預防中心（The Centers for Disease Control and Prevention, 簡稱CDC），以及一些大型醫療保健提供商合作，部署一款聊天機器人來幫助應對新冠病毒危機。

中國國務院總理李克強於2017年11月3日在中南海會見微軟聯合創始人兼慈善家比爾·蓋茨（Bill Gates）。（AFP）

《華爾街日報》3月20日報道，微軟的這款聊天機器人會引導用戶進行自我評估，如果認定患者有風險，則會幫助其聯繫進一步的資源和醫療專家。

科技公司正在採取多項努力來幫助政府應對危機，使用聊天機器人是其中之一。例如，谷歌（Google）本周開通了一個網站，幫助引導潛在的新冠病毒感染者前往檢測地點。

微軟表示，這款聊天機器人已經部署到全球九個醫療系統中，很快還會有大約20個系統上線。3月5日，該聊天機器人首次出現在醫療保健服務提供商Providence的網站上，僅向部分用戶開放，3月8日向所有用戶開放。在Providence的網站上，該機器人會根據CDC的指導方針向用戶提出一些問題，隨後根據用戶的答案提供聯繫醫生或進行在線問診的選項。

20日，美國CDC啟用了這款名為「新冠病毒自檢機」（Coronavirus Self-Checker）的機器人。

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