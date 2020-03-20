清華朱民：全球經濟衰退已成定局

新冠肺炎疫情全球大流行下，全球經濟面臨巨大挑戰。清華大學國家金融研究院院長朱民於周二（17日）表示，中國經濟已開始觸底反彈。

《21世紀經濟報道》報道，朱民說疫情還在指數級上升，經濟進入衰退已基本成為定局，金融動盪仍未結束，油價下跌和地緣政治交織。

彭博下調中國經濟增速至1.4%，預測引質疑。圖為2018年1月18日，江蘇省連雲港市海州區一家紡織企業工人在生產線上工作。（新華社）

他分析道，油價下跌後，會發生兩件事：第一，全球財富再分配，原油出口國會有財政困難，原油進口國會有額外收益；第二，能源公司再洗牌。而這一切都取決於油價下跌和反彈的時間和空間。

他同時表示，中國經濟已經開始觸底反彈。

「中國經濟已於上週觸底，本週開始出現反彈。」朱民說，「我們估算，疫情對1月至2月消費造成的損失達到1.38萬億元人民幣，佔中國全年GDP的1.2%。」

在他看來，疫情衝擊後，消費恢復增長是很難的。非典後，中國的投資、基建、房產等領域均有10%的快速增長，而當年消費只有7.35%的增長。受疫情影響，出口增長空間有限。因此，未來經濟增長將主要依靠最終資本形成的貢獻。

此外，朱民指出，中國政府在供給側和需求側同時發力刺激消費。在供給側方面，政府發佈一系列政策推動消費升級換代、智能消費等措施，增加居民需要的高質量消費的供給。各地方政府在需求端也及時出台了旅遊、惠民、買車等補貼政策支持。

推薦閲讀：