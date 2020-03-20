【持續更新】道指期貨升逾900點　歐洲三大指數悉上揚

隔晚美股反彈，盤後期貨市場繼續造好，道指期貨再升逾600點。港股愈升愈有，收市升勢維持1,000點以上。

【18:10】道指期貨升逾900點

道指期貨升幅擴大，最新報20842點，升967點或4.9%，標普指數期貨升2495點，升106點或4.5%，納指期貨升355點或4.9%，最新報7629點。

歐洲股市持續上揚，英國富時指數最新報5320點，升168點或3.3%，德國DAX指數最新報9110點，升500點或5.8%，法國CAC指數最新報4100點，升244點或6.3%，意大利MIB指數最新報16133點，升666點或4.3%，西班牙IBEX指數最新報6714點，升318點或5%。

【16:25】比特幣一度跟外圍急升

根據Coindesk平台顯示，比特幣最新報6,679.52，盤中最多抽至6,726.99，24小時內急升24%。

【16:15】恒指期貨曾觸23000點

恒指以全日收高位收市，升1,095點。期貨再向上探，曾高見23000點，升1,159點，高水194點。

【16:03】納指期貨升近5%漲停 波音盤前升逾7%

美股三大股指期貨升幅擴大，納指期貨升357點或4.9%漲停，報7631點；道期升逾600點或3%，報20527點；標指期貨升80點或逾3%。

個股方面，科技股反彈幅度再度領先。蘋果升逾5%，報257.6美元；Amazon升近5%，報1973美元；微軟升逾5%，報150.2美元。

Tesla升近5%，報448美元；Nike升逾3%，報72.8美元；Starbucks升逾4%，報64.9美元；波音升逾7%，報104美元。

【16:00】亞洲股市帶升歐洲三大指數

英國富時100指數最新升逾4%；德國DAX指數漲5%；意大利富時MIB指數揚2%。