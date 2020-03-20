【持續更新】道指2萬點關口爭持　油價持續下挫

隔晚美股反彈，盤後期貨市場繼續造好，道指期貨再升逾600點。港股愈升愈有，收市升勢維持1,000點以上。

【21:44】道指轉跌 VIX指數穿70水平

道指轉跌，進一步跌穿2萬點關口，跌163.9點或0.8%；納指升0.5%，標普亦由升轉跌，暫時跌21點，報2387點。

反映市場恐慌情緒的VIX指數跌穿70水平，最新報68.33，跌5.10%。

國際油價持續下挫，布蘭特期油跌逾3%，報27.36美元/桶；紐約期油跌2.14%，報24.42美元/桶。

道指轉跌，於2萬點關口爭持。（資料圖片）

【21:36】航空股全線反彈

美股航空股全線反彈，波音升1.37%，美國航空升4.28%，美國聯合航空升7.5%，達美航空升7%。

中概股亦普遍上揚，百度升2%，拼多多升2.6%，京東升4%，阿里巴巴ADR報185.78美元，升2.73%

美股科技亦上升，蘋果升1.4%，微軟升2.26%，亞馬遜升3.1%，Google母公司 Alphabet升0.8%，Facebook升3.5%。

【21:31】美股續反彈

美股今日繼續反彈，道指早段升155點或0.77%，報20242點，標普最新報2434點，升24點或1%，納指最新報7246點，升95點或1%。

油價轉跌，布蘭特期油下午一度重回30美元/桶，最新報28.13美元，跌1.19%；紐約期油亦轉跌，最新報25.3美元，跌2.35%。

美元跌幅收窄，美匯指數最新報102.09美元，跌0.82%。

【21:10】美匯重上102水平

美匯指數重上102水平，最新報102.05，跌0.68%，美元兌日圓最新報110.45，跌0.23%，英鎊兌美元最新報1.1789，升2.65%，歐元兌美元升0.16%，最新報1.0709，澳元兌美元最新報0.5884，升2.46%，美元兌韓圜跌3.12%，最新報1,245.63。

【21:04】道指期貨升幅收窄至不足300點

歐洲股市升幅持續收窄，英國富時指數最新報5244點，升94點或1.8%，德國DAX指數最新報8949點，升338點或3.9%，法國CAC指數最新報4039點，升183點或4.8%，意大利富時MIB指數升276點1.8%，最新報15743點。

道指期貨升幅收窄至296點或1.5%，最新報20171點，標普期貨升27點或1.1%，最新報2416點，期指期貨最新報7461點，升188點或2.6%。

【19:38】道指期貨升幅收窄

美股期貨升幅收窄，道指期貨最新報20363點，升488點或2.5%，標普期貨最新報2436點，升47點或2%，納指期貨最新報7521點，247點或3.4%。

歐洲股市續上揚，英國富時指數升116點或2.3%，最新報5269點，德國DAX指數最新報8972點，升365點或4.2%，法國CAC指數最新報4064點，升209點或5.4%，意大利富時MIB指數最新報15818點，升351點或2.27%，西班牙IBEX指數最新報6640點，升244點或3.82%。

【18:10】道指期貨升逾900點

道指期貨升幅擴大，最新報20842點，升967點或4.9%，標普指數期貨升2495點，升106點或4.5%，納指期貨升355點或4.9%，最新報7629點。

歐洲股市持續上揚，英國富時指數最新報5320點，升168點或3.3%，德國DAX指數最新報9110點，升500點或5.8%，法國CAC指數最新報4100點，升244點或6.3%，意大利MIB指數最新報16133點，升666點或4.3%，西班牙IBEX指數最新報6714點，升318點或5%。

歐洲股市持續上揚。（資料圖片）

【16:25】比特幣一度跟外圍急升

根據Coindesk平台顯示，比特幣最新報6,679.52，盤中最多抽至6,726.99，24小時內急升24%。

【16:15】恒指期貨曾觸23000點

恒指以全日收高位收市，升1,095點。期貨再向上探，曾高見23000點，升1,159點，高水194點。

【16:03】納指期貨升近5%漲停 波音盤前升逾7%

美股三大股指期貨升幅擴大，納指期貨升357點或4.9%漲停，報7631點；道期升逾600點或3%，報20527點；標指期貨升80點或逾3%。

個股方面，科技股反彈幅度再度領先。蘋果升逾5%，報257.6美元；Amazon升近5%，報1973美元；微軟升逾5%，報150.2美元。

Tesla升近5%，報448美元；Nike升逾3%，報72.8美元；Starbucks升逾4%，報64.9美元；波音升逾7%，報104美元。

【16:00】亞洲股市帶升歐洲三大指數

英國富時100指數最新升逾4%；德國DAX指數漲5%；意大利富時MIB指數揚2%。