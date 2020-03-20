【新冠肺炎】列根經濟學之父：疫情引發金融危機　美股恐再跌34%

前白宮預算和管理辦公室主任、「里根經濟學之父」 斯托克曼（David Stockman）警告稱，大流行病暴露出冒險的投機行為和不穩定的市場基本面。

由於新冠疫情持續擴散引發市場廣泛擔憂，紐約股市3月16日開盤暴跌，並再次觸發熔斷機制，重啟交易後跌幅擴大，收盤時紐約股市三大股指均暴跌超過11%。（新華社）

《財聯社》報道，「斯托克曼在周四（19日）一個節目中表示﹕「華爾街完了」。「這將以一場金融危機結束，因為央行會永遠支持你，經濟會永遠保持擴張和增長的幻想完全是荒謬的。」

斯托克曼多年來一直預測市場將出現史詩般的暴跌。2019年三月，他指責「日內交易和機器算法」導致市場缺乏理性，股票估值高企。

斯托克曼指出：「將會有救助計劃。」即使無法預測新冠病毒大流行未來的發展態勢，但他認為財政政策和貨幣政策不足以應對其後果。

斯托克曼認為，美聯儲的幫助不會奏效。「我們需要讓股市運轉。我們需要更高的利率，而非更低，這樣所有的投機行為就能從系統中被清除出去。」

根據斯托克曼的說法，在大規模的企業關閉期間，80%的美國人可以通過動用4萬億元（美元‧下同）的未使用的信用卡額度，10萬億元的儲蓄存款和1.3萬億元的支票賬戶來度過難關。他還提到了一個價值1萬億元的失業救濟安全網。

斯托克曼當前的基本預測情形是，標普500指數將跌至1600點，從2月觸及的歷史高點跌逾50%。這意味着該指數自當前水平還有34%的下跌空間。

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