招行去年多15%　預告今年資產質量管臨挑戰

撰文：張偉倫
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招商銀行（3968）公布截至去年底止全年業績，歸屬股東淨利潤為928.67億元（人民幣‧下同），按年增加15.28%；末期息每股1.2元。
招行去年淨利息收入為1,730.9億元，按年增加7.92%，淨利差及淨利息收益率分別為2.48%及2.59%，分別上升4個基點及2個基點。
非利息淨收入為966.98億元，按年升9.81%。
去年不良貸款出現雙降
該行資產質素有改善，不良貸款餘額為522.75億元，按年減少13.3億元；不良貸款率為1.16%，按年下跌0.2個百分點，不良貸款撥備覆蓋率為426.78，增加68.6個百分點，貸款撥備率為4.97%，提高0.09個百分點。
資本水平方面，核心一級資本充足率為11.95%，按年升0.17個百分點，一級資本充足率為12.69%，上升0.07個百分點，資本充足率為15.54%，下降0.14個百分點。
招行指出今年宏觀經濟金融形勢更加複雜多變，疊加新多肺炎疫情影響，資產質量管控面臨挑戰。對此該行將加強風險演變趨勢預判，提升行業及客戶研究能力，強化科技賦能，做好客戶結構與業務結構調整，優化授信准入標準，加強風險預警等生命周期過程，高效處置不良資產，努力保持資產質量穩定，鞏固風險管理成果，進一步提升風險管理水平。