美股迎「四巫日」　道指再跌逾900點

美股經歷近來的暴漲暴跌後，周五（20日）迎來所謂的「四巫日」（quadruple witching day），有四種期權產品同時到期交割，多空雙方激烈搏殺。

「四巫日」指美股市場每季度的衍生品到期結算日，分別在3月、6月、9月和12月的第三個星期五，當日股指期貨、股指期權、個股期貨與個股期權同時到期。基金經理會在這一天進行倉位調整，導致市場波動性劇烈，股市漲跌幅度都會被放大，上漲行情中催化行情再創新高，下跌趨勢里加速滑坡。Interactive Brokers首席策略師便警告：「趕緊繫好安全帶，最後幾個小時市場雙向波動可能會極其劇烈」。

2020年3月19日，美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump）在華盛頓聯邦緊急事務管理署總部參加與州長們的電話會議。（AP）

周五美股高開低收，道指收跌913點(4.55%)，納指跌3.79%，標指跌4.34%。道指本周收市低於總統特朗普就職時的19804.72點，意味3年多來的升幅全數蒸發。道指、標指、納指整周跌幅分別為17.3%、15%、12.6%，均是自2008年金融危機以來最差。

Index-IQ首席投資官Sal Bruno表示：「投資者情緒對市場交易的影響，遠超過實際數據。這就是造成波動的原因。」

他表示：「我們看到許多股票暴跌，其實都沒有充分的理由，僅僅只是因為投資者感到恐懼。回顧一下，我們將看到其中有多少是基於信息的交易，又有多少是基於情緒的交易。」