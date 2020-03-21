高盛：美國二季GDP料暴跌24%　失業率飆至9%

高盛預測，由於美國經濟陷入突然的停頓，第二季美國本地生產總值(GDP)年率萎縮幅度將達到24%。失業率也會從3.5%飆升至9%。

高盛經濟學家Jan Hatzius於報告中稱，美國經濟陷入突然停頓，目前預計第二季度美國GDP按年萎縮24%，「這種下降幅度將是現代GDP統計數據歷史上最大季度下降幅度的近兩倍半」。

美國股市近一個月來經歷了幾次熔斷。2020年3月11日，交易員邁克爾·加盧奇（Michael Gallucci）在紐約證券交易所工作。（AP）

在過去幾天中，社會疏遠措施已經停止了美國大部分地區的正常生活。 新聞報道指，裁員人數激增、支出驟減、規模和速度都創下歷史。許多學校、商店、辦公室、製造工廠和建築工地也被關閉。 這些發展使第一季度和第二季度的GDP急劇下降。

高盛預測，今年四個季度的經濟年增長率分別為-6％、-24％、12％和10％，全年平均增長率為-3.8％。

高盛在此前的報告中稱：「由於對病毒的恐慌導致消費者和企業繼續減少旅行、娛樂和餐館就餐等方面的支出，我們預計，在3月剩餘的時間和4月中，美國的經濟活動將大幅縮減。」

除了疫情對消費者支出的影響，高盛公司說，供應鏈受到嚴重影響也是其調整美國經濟增長預測的一個原因。該公司認為，經濟活動將在4月之後恢復，下半年將出現強勁增長。

經濟預期如此大幅度的下調意味着失業率或將飆升。通過三種測算方法（GDP與失業率之間的關係、卡特里娜颶風時的經濟表現以及自下而上的行業經濟分析），高盛預計，失業率將在第二季從3.5%大幅升至9%。

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