【持續更新】恒指低開1145點　滙豐失45元　利豐獲提私有化抽1倍

上周五﹙20日﹚紐約州宣布防疫升級措施，再次震散美股。道指收市報19173點，大瀉913點或4.55%。另一邊廂，恒指夜期收報22219點，跌838點，低水586點。

周一﹙23日﹚亞洲開市時段，美股期貨又跌停，亞股勢再波動，《香港01》全程緊貼市況。

【09:36】亞太股市全面受壓 新西蘭股市插一成

美股大跌市，亞太區股市早段全面受壓，南韓KOSPI指數再失守1500點，最新報1477點，跌89點或5.7%，新西蘭股市跌1成，最新報8260點，澳洲ASX 200指數最新報4449點，跌367點或7.6%。

【09:30】內地股市低開 上證失守2700點

外圍大跌市，內地股市低開，上證失守2700點，最新報2677點，跌68點或2.5%，深成最新報9828點，跌321點或3.2%，滬深300指數低開110點或3%，最新報3542點，創業板指數低開58點或3.1%，最新報1856點。

【09:24】港股低開1145點

美國股市於上周五大跌逾900點，拖累今早港股裂口低開1,145點，最新報21659點；國指再失守9000點大關，最新報8669點，低開449點。其中滙控（0005）低開4.8%，失守45元。獲大股東提私有化的利豐（0494）則逆市高開108%至1.04元。

【08:26】韓股大瀉逾6%

日經225指數現升80點或0.49%至16633點；韓國KOSPI指數則瀉101點或6.48%至1463點。

【08:14】油價再瀉

油價於亞洲時段下瀉，紐約期油跌4.6%，報21.59美元；布蘭特期油跌5.71%，報25.44美元。

【08:05】 日股開盤上揚

日經225指數開盤上漲0.11%，現升0.6%。

【07:56】「黑期」瀉逾1200點

俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指大挫1216點或5.34%，至21548點。

【07:48】 美股期貨触及交易限制

美股三大股指期貨大幅低開後，再度触及5%下跌的交易限制，道指期貨現挫864點或4.54%；標指期貨挫102點或4.47%；納指期貨挫297點或4.26%。

美國方面的疫情繼續升級。繼紐約州之後，當地時間3月22日，美國總統特朗普宣布華盛頓州也為新冠肺炎疫情「重大災區」，並命令聯邦政府向該州各級政府提供援助。目前該州有新冠肺炎1793例，94人死亡。特朗普表示，已經批准紐約和華盛頓州的重大災難申報請求，將很快批准加州的申請。

上週（3月16日至22日），隨着美國各州採取行動限制居民流動以減緩病毒的傳播，造成經濟的某些領域基本陷入停滯，美國股市應聲下跌15%。

聖路易聯儲主席布拉德（James Bullard）則料美國第二季度的失業率可能會達到30%，原因是政府為對抗新冠病毒而關閉工廠。