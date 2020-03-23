【持續更新】恒指半日挫855點　50隻成份股無一倖免

上周五﹙20日﹚紐約州宣布防疫升級措施，再次震散美股。道指收市報19173點，大瀉913點或4.55%。另一邊廂，恒指夜期收報22219點，跌838點，低水586點。

周一﹙23日﹚亞洲開市時段，美股期貨又跌停，亞股勢再波動，《香港01》全程緊貼市況。

【12:05】港股半日跌逾800點

港股受累美股上周五暴挫913點而大幅低開1,145點，其後跌幅曾收窄至741點兼收復22000點，中午收市報21949點，跌855點；國指最新報8830點，跌288點，成交額718.9億元。

今早共有12隻藍籌股跌幅逾5%，其中出口股創科（0669）表現最失色，跌1成，中午收市報43.9元，上日逆市低收的煤氣（0003），今早再跌7.6%，中午收市報12.32元，滙控（0005）挫5.6%，中午收市報44.35元，舜宇（2382）再失百元關，中午收市報97.4元，跌5.4%。

一向被視為擁有避險功能的公用及基建股，今早亦大挫逾5%，電能（0006）跌5.1%，中午收市報42.5元。

油價大跌不利油股，中石油（0857）跌4.9%，最新報2.32元。

至於上周五獲大股東私有化的利豐（0494），逆市升94%，中午收市報0.97元；同系利標（0787）升12.2%，中午收市報0.221元，利亞零售（0831）跌1.9%。

航空股全面下跌，國航（0753）挫8.2%，中午收市報4.92元，南航（1055）跌5.7%，中午收市報2.99元，國泰（0293）中午收市報7.81元，跌3.2%。

【11:48】道指期貨跌幅再擴大至逾800點

道指期貨最新報18235.5跌804.5點或4.23%，標普期貨最新報2226.8跌88.2點或3.86%，納指期貨最新報6806.6點跌229.75或3.30%。

【11:30】上證2700關失而復得

截至上午收市，上證報2701.73點，跌43.89點或1.6%，深成最新報9920.92點，跌229.2點或2.26%，滬深300指數報3584.23點，跌69點或1.89%。創業板指數最新報1875.01點，跌40.04點或2.09%。

【11:24】美股期貨跌幅收窄 恒指跌逾800點

美股期貨今早再次跌停板，其後跌幅收窄，道指期貨最新報18356點，跌687點或3.61%，標普期貨最新報2212點，跌75點或3.3%，納指期貨跌190點或2.74%，報6778點。

港股跌幅同樣收窄，最新報21975點，跌829點；國指最新報8840點，跌278點或3.05%。

【10:35】油價續下跌 布油挫4.4%

油價在亞洲交易時段續向下，紐約期油每桶最新報22.24美元，跌1.7%，布蘭特期油每桶最新報25.79美元，跌4.41%。金價方面，紐約期油每盎司1,500.7美元，升0.85%；現貨金盎司最新報1,493.98，跌0.31%。

【10:30】美匯回落 美元兌日圓失守111

美匯指數回落，最新報102.2，跌0.6%，美元兌主要貨幣回落，兌日圓最新報110.18，跌0.68%，歐元兌美元最新報1.0713，升0.23%，英鎊兌美元最新報1.1644，升0.13%，美元兌瑞士法郎跌0.31%，最新報0.9838。

每百日圓兌港元曾低見6.9733，最新報7.0424。

【10:15】恒指跌969點 公用股全面下挫

被視為具避險功能的公用股及收租股，今日亦隨大市下挫，中電（0002）跌5.2%，最新報66.15元，電能（0006）跌5.4%，最新報42.4元，煤氣（0003）跌8.2%，最新報12.24元，長江基建（1038）跌4.5%，最新報36.85元，領展（0823）跌4.6%，最新報63.7元，九倉置業（1997）失守30元，最新報29.15元，跌3.8%。

恒指最新燮21835點，跌969點；國指最新報8783點，跌335點。

【09:43】創科及長實大挫近一成

港股開市再瀉近千點，恒指最新報21764點，跌1,040點；國指最新報8744點，跌373點。藍籌股普遍下挫，創科實業﹙0669﹚及長實集團﹙1113﹚皆瀉逾9%，成表現最差的兩隻恒指成份股。

油價再挫，中國海洋石油﹙0883﹚瀉7.7%。另外，舜宇光學﹙2382﹚挫8.73%、中國神華﹙1088﹚挫7.45%、中人壽﹙2628﹚挫7.02%。

恒安國際﹙1044﹚及恒降﹙0101﹚無升跌，表現已跑贏大市。

【09:36】亞太股市全面受壓 新西蘭股市插一成

美股大跌市，亞太區股市早段全面受壓，南韓KOSPI指數再失守1500點，最新報1477點，跌89點或5.7%，新西蘭股市跌1成，最新報8260點，澳洲ASX 200指數最新報4449點，跌367點或7.6%。

【09:30】內地股市低開 上證失守2700點

外圍大跌市，內地股市低開，上證失守2700點，最新報2677點，跌68點或2.5%，深成最新報9828點，跌321點或3.2%，滬深300指數低開110點或3%，最新報3542點，創業板指數低開58點或3.1%，最新報1856點。

【09:24】港股低開1145點

美國股市於上周五大跌逾900點，拖累今早港股裂口低開1,145點，最新報21659點；國指再失守9000點大關，最新報8669點，低開449點。其中滙控（0005）低開4.8%，失守45元。獲大股東提私有化的利豐（0494）則逆市高開108%至1.04元。

【08:26】韓股大瀉逾6%

日經225指數現升80點或0.49%至16633點；韓國KOSPI指數則瀉101點或6.48%至1463點。

【08:14】油價再瀉

油價於亞洲時段下瀉，紐約期油跌4.6%，報21.59美元；布蘭特期油跌5.71%，報25.44美元。

【08:05】 日股開盤上揚

日經225指數開盤上漲0.11%，現升0.6%。

【07:56】「黑期」瀉逾1200點

俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指大挫1216點或5.34%，至21548點。

【07:48】 美股期貨触及交易限制

美股三大股指期貨大幅低開後，再度触及5%下跌的交易限制，道指期貨現挫864點或4.54%；標指期貨挫102點或4.47%；納指期貨挫297點或4.26%。

美國方面的疫情繼續升級。繼紐約州之後，當地時間3月22日，美國總統特朗普宣布華盛頓州也為新冠肺炎疫情「重大災區」，並命令聯邦政府向該州各級政府提供援助。目前該州有新冠肺炎1793例，94人死亡。特朗普表示，已經批准紐約和華盛頓州的重大災難申報請求，將很快批准加州的申請。

上週（3月16日至22日），隨着美國各州採取行動限制居民流動以減緩病毒的傳播，造成經濟的某些領域基本陷入停滯，美國股市應聲下跌15%。

聖路易聯儲主席布拉德（James Bullard）則料美國第二季度的失業率可能會達到30%，原因是政府為對抗新冠病毒而關閉工廠。