美股蒸發市值已逾去年中國及巴西GDP總和　股神持倉亦重挫

按國際貨幣基金數據，此輪美股大跌蒸發的市值相當於2019年的中國GDP和第10位的巴西GDP之和還略多。巴菲特（Warren Buffett）持倉共虧907.80億美元，跌幅達到36%。

據《中國基金報》3月23日報道，道瓊斯工業股票平均指數和標普500指數創下自2008年10月以來最糟糕的一週。

美股持續暴跌後，有經濟學者悲觀預測或將再跌超三成。（新華社）

華爾街未能連續兩個交易日創下上漲紀錄，3月20日尾盤出現拋售，導致標準普爾500指數下跌4.3%，該指數上週（3月16日至21日）累計下跌15%。過去一個月市場的波動令投資者感到不安，甚至開始逃離美國國債和黃金等傳統上的避險資產。

截至3月20日，道指收於19173.98點，下跌913.21點，跌幅4.5%，盤中一度上漲2.2%。標普500指數下跌104.47點，至2304.92點，跌幅4.3%。以科技股為主的納斯達克綜合指數下跌271.06點，至6879.52點，跌幅3.8%。

儘管救市措施多管齊下，但美股未能止血。市場最為關心的疫情並未得到抑制。美國約翰斯·霍普金斯大學發佈的統計數據，截至3月22日下午18時，美國累計新冠肺炎確診病例達32,717例，死亡409例。

此種背景下，美股持續下跌趨勢，三大股指都較2月中旬的歷史高點下跌了約30%。據Wind數據統計顯示，從2月20日美股開始跳水時計算，美股市值從當時的49.02萬億美元跌至32.88萬億美元，市值縮水16.14萬億美元，縮水逾三成。

標普或低見1600點

按國際貨幣基金數據，此輪美股大跌跌卻的市值相當於2019年的中國GDP（14.14萬億美元）和第10位的巴西GDP（1.73萬億美元）之和還略多。

美國前管理和預算辦公室主任大衛·斯托克曼（David Stockman）警告，大流行暴露了高風險投機和不穩定的美股市場屬性。他預測標準普爾500指數將跌至1600點，較該指數2月創下的歷史高點下跌50%以上，這意味着從目前的水平上再跌34%。

高盛也警告稱，受新冠大流行影響，美國第二季度國內生產總值折合成年率將下降24%。該組織還表示，疫情造成的混亂表明，首次申請失業救濟人數可能超過200萬，達到前所未有的水平。

另外，公開數據統計顯示，目前，巴菲特持有組合的累計市值為1,586億美元，而在2月20日，其持有組合的市值為2,493億美元。這意味着，此輪美股大跌中，巴菲特持倉合計浮虧907.80億美元，其持有組合下跌幅度達到36%。

股神投資組合多隻重創挫

其中，蘋果公司是巴菲特持倉最多的個股，其持倉浮虧最多，從2月20日至今的市值已經損失了223億美元，其次為美國銀行，浮虧138億美元，美國運通浮虧95億美元，可口可樂浮虧83億美元，富國銀行浮虧67億美元，另有摩根大通、合眾銀行、達美航空等10只個股浮虧在10億美元以上。

個股統計發現，巴菲特持有的50隻個股中，此間49隻下跌，其中腰斬個股達到14隻，這些跌幅最大的個股集中在石油和航空行業，跌幅最大個股為西方石油，跌幅達到75%；其次為聯合航空，跌幅為69%。只有一隻出現小幅上漲約7%，即克羅格公司。