尼爾森「疫前」調查︰受訪廣告客戶料今年廣告預算減7.1%

尼爾森發表報告指，基於對工作前景及財務安全的顧慮，香港消費者的消費態度越見保守，消費者信心指數由2018年第四季的99降至2019年第四季創新低的83，相距甚大。在此情況下，香港的廣告客戶預測2020年將會是更艱難的一年。

今年廣告預算挫7.1%

尼爾森與香港廣告客戶協會共同進行的最新廣告預算調查數據顯示，品牌在今年將繼續利用廣告維持市場佔有率。廣告客戶預測於2020年，製藥及醫療保健、電訊與科技和包裝食品行業增長最快，而奢侈品業、娛樂及零售業的增幅最少。

半數受訪廣告客戶預計2020年廣告預算將會減少。2019年廣告預算增加1.4％，但至2020年卻減少7.1％。下降主要原因是傳統媒體預算減少了11％，而預計網上廣告的增長率僅0.8％。

值得注意的是，這次調查於2019年底至2020年初期間進行，並未有包括新型冠狀病毒爆發的影響，因此實際下降幅度有機會更大。2020年大部份網上廣告渠道預算亦有增長，當中最多的是影片廣告、付費／免費社交網絡廣告及展示廣告，分別佔預算總支出的11.4％、11.3％及10.7％。傳統廣告則以電視、紙媒和市場營銷活動分配到最多的廣告預算。

廣告客戶更著重廣告投資回報率

在這情況下，廣告客戶更著重廣告投資回報率（ROI），預計會增加投資回報率方面的投資。根據調查，不少廣告客戶（44％）表示，計算投資回報率是他們面臨的最重要挑戰。調查結果指出廣告客戶於2020年，更傾向花費進行網上廣告成效評估，這與網上廣告將分配到更多廣告預算的結果相呼應。

在受訪的廣告客戶中，83％預計今年香港經濟將下滑，普遍預計最少需要6至12個月的時間復甦才能感受到變化。此外，他們也認為2020年的香港經濟仍將傾向處於疲弱狀態，並受到各種不確定因素影響。