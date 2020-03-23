港股再大跌　金利豐黃德几﹕或試20700點　滙豐控股或試呢個價

美國股市於上周五大跌逾900點，加上美國兩黨參議員無法就刺激方案達成協議，再次觸發投資者恐慌情緒，亞太區股市全面下挫，港股今早裂口低開逾1,100點。對於後市應如何部署？《香港01》今日邀請金利豐證券研究部執行董事黃德几，與讀者分享並拆解後市。

黃德几指，新型冠狀病毒肺炎於全球大流行，歐美各國確診病例愈來愈多，恐慌情緒彌漫全球，各大央行亦進行寬鬆政策，聯儲局更在議息會前累減1.75厘，讓利率重返金融海嘯水平。

黃德几認為，道指期貨今早曾跌停板，復市後有機會繼續受壓。港股方面，相信日前21139點的低位未必有支持，相信要進一步下試20700點。他認為，雖然港股估值愈來愈吸引，但仍未到歷史最低的「殘值」。

他提到，目前港股連黃金比例的38.2%尚未到達，相信跌勢尚未喘定，雖然疫情總會過去，但不宜過早判斷疫情改善，因為目前歐美才高速爆發，情況不容樂觀，故未適宜短線估底。

對於重磅滙控（0005）及友邦（1299）的表現，黃德几指，當時滙控出業績前，已經不看好該股發展，由於滙控暫停回購、大中華業務受疫情影響，加上全球央行救市，量化寬鬆、零利率政策對銀行的淨利息收入、息差等方面受壓，即使努力減省成本前境仍然有所保留。他建議投資者若鍾情該股，可以於第一個支持位42元留意。

阿里較受在美股市場表現左右

至於友邦相比同業較為硬淨，其亞太地區業務比較亮麗，相對穩定，但始終疫情對前線銷售增加困難，預期上半年業績按年有明顯調整。黃德几指目前未有止跌的訊號，即使急跌後反彈，其後仍會逐步回落。

另外，黃德几點評了「ATM」，分別是阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）。他認為中國疫情有望最快復原，大中華地區如是，ATM所涉及的業務包括手機遊戲、外賣、雲端服務、手機應用程式、支付平台等，面對疫情的情況下有所受惠，但始終在恐慌下投資者不敢給予較高估值。其中，阿里巴巴較為弱勢，由於該股未成為港股通股份，而且在美國有上市，較受美國股市影響。