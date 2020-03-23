【持續更新】道指挫逾500點　失守19000點關口　夜期升幅收窄

恒指裂口低開1,100點，全日反彈力度有限，未能扳回22,000點關口，尾市再下試低位。亞太區其他股市普遍下挫，泰國股市插逾7%，印度股市更一度熔斷，惟日本股市升2%跑贏外圍。

【2258】道指挫逾500點

美股三大指數向下，道指挫逾500點，最新跌524點或2.7%，報18649點；納指跌1.3%或91點；報6788點；標普跌61點或近3%，報2243點。

恒指夜期升幅繼續收窄，最新升364點，報21860點，高水164點。

【22:40】夜期升幅收窄

納指一度跌0.5%，之後好快反彈，再次轉漲近0.4%；報6900點；道指跌幅擴大至約300點，最新報18941點，跌232點或1.2%；標普跌1%。

恒指夜期升幅收窄，最新升463點，報21959點，高水263點。

【22:12】道指收復19000點關口

道指跌幅再度收窄，重上19000點關口，最新報19001點，跌172點或1%；納指升0.6%；標普跌近0.9%。

【21:57】納指轉跌為升

美股跌幅收窄，納指轉跌為升，最近升10點，報6890點，道指跌1%；標普跌1.1%。

【21:35】歐股跌勢擴大

歐洲股市跌勢再次擴大，英國富時指數最新報5084點，跌108點或2.1%，德國DAX指數最新報8796點，跌132點或1.4%，法國CAC指數最新報3994點，跌57點或1.4%。

恒指夜期升幅收窄至484點，高水284點。

【21:35】道指跌幅擴大

道指跌幅擴大，最新跌556點或3%，至18617點；納指跌1.6%；標普跌近3%，抹去自美國總統特朗普上任以來的所有升幅。

美國科技股個別發展，蘋果公司跌3%，市值跌穿1萬億美元關口，亞馬遜跌0.43%；Netflix升5.6%，Facebook升0.2%，Google 母公司Alphabet升0.89%。

軟銀宣佈將出售高達4.5萬億日圓（約3,180億港元）資產，當中包括沽售阿里巴巴的股份，阿里巴巴受沽壓，於美市跌逾3%

【21:31】道指早段跌361點

美國股市承接上日跌勢，道指最新報18812點，跌361點；標普指最新報2267點，跌37點，納指跌65點，報6834點。

【20:55】恒指夜期曾升逾千點

美聯儲再向市場揼水，刺激美股期貨急升，連帶恒指夜期升逾1,000點，最新報22398點，升902點，高水702點

【20:50】歐洲股市跌幅收窄

歐洲股市跌幅收窄，英國富時指數最新報5098點，跌94點或1.8%，德國DAX指數最新報8896點，跌32點或0.36%，法國CAC指數最新報4016，跌31點或0.8%，意大利富時MIB指數最新報15582點，跌149點或0.95%，西班牙IBEX指數最新報6340點，跌100點或1.6%。

【20:31】聯儲局無限買入國債

美聯儲宣布，將向企業及地方政府揼水，同時擴大買債計劃，包括設立3個新的借貸便利，透過買債向市場提供3,000億美元的資金。

美聯儲又指，將無限量買入國庫長期債券及房地產抵押債券。

紐約聯銀行會代表聯儲局每日以合理價格，買入750億美元國債，以及500億美元按揭抵押債券，又指出會率先向市場購入商業按揭抵押債券。

【20:22】美貨期貨升幅擴大至逾600點

道指期貨升幅擴大，最新報19658點，升618點或3.3%，標普期貨最新報2365點，升76點或3.4%，納指期貨升295點或4.2%，最新報7264點。

【20:16】美指期貨回升 港股夜期急彈

美聯儲宣布了一系列救市新計劃，包括開放式資產購買行動。美股期指轉跌回升，三大指數期貨暫升逾1%。

同時，港股夜期亦彈升，現報22078點，升582點或3.71%，高水382點。

【18:35】美股期貨跌幅收窄

道指期貨最新報18,597點，跌443點或2.3%，標普期貨最新報2,234.75點，跌53點或2.3%，納指期貨最新報6,840點，跌128點或1.8%。

【18:10】歐股仍下跌 英國股市挫逾4%

歐洲股市方面，英國富時指數最新報4961點，跌229點或4.4%，德國DAX指數最新報8598點，跌322點或3.6%，法國CAC指數最新報3906點，跌142點或3.5%，意大利富時MIB指數最新報15369點，跌362點或2.3%。

【17:54】道指期貨跌542點

道指期貨最新報18,498點跌542點或2.85%，標普期貨最新報2,223.62點，跌64.88點或2.84%，納指期貨最新報6,804點，跌165點或2.37%。

【17:17】道指期貨跌不足700點

道指期貨最新報18361點，跌679點0或3.57%，標普期貨最新報2211.75點，跌76.75點或3.35%，納指期貨最新報6776.75點，跌192.25點或2.76%。

【17:15】恒指夜期開市輕微反彈

恒指收市後，期貨市場跌幅擴大，收市低水200點。夜期開市報21497點，升1點，甫開初段曾抽高80點至21576點，低水120點。

【16:00】歐洲主要股市均見紅

英國富時100指數跌4.6%；德國DAX指數挫4.7%；意大利MIB富時指數瀉4.2%。