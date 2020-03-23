【持續更新】道指期貨跌幅收窄至不足500點　歐洲股市續下跌

恒指裂口低開1,100點，全日反彈力度有限，未能扳回22,000點關口，尾市再下試低位。亞太區其他股市普遍下挫，泰國股市插逾7%，印度股市更一度熔斷，惟日本股市升2%跑贏外圍。

【18:35】美股期貨跌幅收窄

道指期貨最新報18,597點，跌443點或2.3%，標普期貨最新報2,234.75點，跌53點或2.3%，納指期貨最新報6,840點，跌128點或1.8%。

【18:10】歐股仍下跌 英國股市挫逾4%

歐洲股市方面，英國富時指數最新報4961點，跌229點或4.4%，德國DAX指數最新報8598點，跌322點或3.6%，法國CAC指數最新報3906點，跌142點或3.5%，意大利富時MIB指數最新報15369點，跌362點或2.3%。

【17:54】道指期貨跌542點

道指期貨最新報18,498點跌542點或2.85%，標普期貨最新報2,223.62點，跌64.88點或2.84%，納指期貨最新報6,804點，跌165點或2.37%。

【17:17】道指期貨跌不足700點

道指期貨最新報18361點，跌679點0或3.57%，標普期貨最新報2211.75點，跌76.75點或3.35%，納指期貨最新報6776.75點，跌192.25點或2.76%。

【17:15】恒指夜期開市輕微反彈

恒指收市後，期貨市場跌幅擴大，收市低水200點。夜期開市報21497點，升1點，甫開初段曾抽高80點至21576點，低水120點。

【16:00】歐洲主要股市均見紅

英國富時100指數跌4.6%；德國DAX指數挫4.7%；意大利MIB富時指數瀉4.2%。