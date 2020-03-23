【肺炎熊市】環球市場最暗時刻已過？　答案教人失望

環球股市震盪多時，各國央行亦落重藥救市，是否已跌夠？答案可能教人失望！有投資者和分析師表示，全球市場自金融危機以來最嚴酷的時期或許還沒有結束，他們認為，現在評估新冠病毒疫情可能給經濟帶來的損失規模還為時過早。

美聯儲3月兩度緊急減息，惟未能安撫投資者。﹙資料圖片﹚

參考之前危機 美股恐未跌夠

《華爾街日報》3月23日報道，在短短幾周內，美國股市市值已經蒸發了大約三分之一。最近幾周，投資者甚至逃離了美國政府債券和黃金等在動盪時期通常表現良好的資產，突顯出此次全球衛生緊急狀況給曾經樂觀的投資者帶來的恐慌和衝擊程度。

但許多分析師和投資組合經理警告稱，無論是這些下跌，還是美聯儲最近採取的非常規行動，都不太可能標誌着此次市場危機的結束。他們指出，初步迹象顯示出疫情防控相關的關停措施可能對全球經濟增長造成多麼大的損害，從歷史標準來看，與之前的一些市場大跌相比，美國股市的跌幅看起來並不算大。標普500指數較2月的高點累計下跌了32%。相比之下，美國股市在金融危機期間暴跌了57%，在2000年互聯網泡沫破裂後大跌了49%，之後才開始反彈。

此外，一些投資者表示，華爾街現在才意識到新冠病毒疫情造成的負面影響。高盛分析師過去一周稱，他們預計第二季度美國經濟產出將大幅下滑24%，成為有記錄以來最糟糕的降幅之一，即使下半年經濟增長回升，這也可能預示着美國經濟將陷入衰退。

分析指，華爾街現在才意識到新冠病毒疫情對經濟造成的負面影響。（Reuters）

各國財政刺激措施「未夠皮」

道富環球的全球首席投資長Rick Lacaille表示：「目前看來，疫情對經濟和市場的最終影響具有高度不確定性，因為對於疫情從現在起將出現怎樣的發展，有太多的事情是我們不知道的。」他說道：「我們需要搞清楚很多方面的問題。」

投資者稱，採取什麼措施才能遏制這場快速發展的健康危機，以及此類措施對經濟影響方面存在的不確定性才是關鍵問題所在。各國政府正推出一系列的策略，比如意大利、法國和西班牙採取嚴格的封鎖措施、英國和美國大部分地區保持社交距離的建議等。各國採取的措施不同，對經濟造成的影響也不同。

東方匯理資產管理（Amundi）宏觀經濟研究主管Didier Borowski說，到目前為止，各國政府似乎無採取足夠的財政刺激措施，尤其是歐洲。他稱，救助和刺激措施規模應該相當於歐元區經濟產出的2%至3%。

不過，也有人認為，財政刺激措施對遏制市場拋售起不了多大作用。