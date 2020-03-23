投委會調查：不足4成人滿意自己財務狀況　準備應急錢比例增至55%

投資者及理財教育委員會（投委會）進行的追蹤調查顯示，由於香港成年人的知識和態度均有改善，因此金融理財知識和能力比4年前有所提高，但行為評分卻下跌

投委會在去年11月對1,002名香港成年人進行香港金融理財知識和能力研究。以21分為滿分，成年人的金融理財知識和態度表現均有提升，金融理財知識由5.8分上升至6.2分；態度分由2.7分上升至2.9分。表現帶動香港人的金融理財知識和能力整體評分從2015年的14.4分金提高至2019年的14.8分。

調查顯示，只有39%的受訪者滿意自己的財務狀況，較2015年的46%低。基於經濟不確定性，有準備可應付6個月或以上開支的應急錢的受訪者比例，由2015年的37%升至2019年的55%。有財務目標的受訪者比例，由2015年的52%升至2019年的60%。，當中以年 30至49 歲的在職人士和準退休人士，較學生和在職年輕人為高。

理財表現仍有改善空間

然而，受訪者在實踐目標方面則不太理想，只有75%受訪者表示會留意自己的財政狀況，比2015年的82%跌7個百分點。同時，只有54%的受訪者表示會積極實現財務目標，較4年前下降4個百分點。調查並顯示大眾需要作出改善的地方，例如審慎購物、準時支付賬單、緊密注意自己的財務狀況、忽視管理強積金、沒有檢討財務保障及沒有比較和作出明智的投資決定。