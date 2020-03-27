【槓桿ETF】疫市落鑊　7500累飆四成　股災對沖兼逃生解碼

環球陷入拋售潮，過去一個月全球股市大瀉，港股亦從近月高位一度回落約8000點。投資者手持正股，眼見市值不斷蒸發，自然「肉赤」。

不過，近期熱炒的反向ETF﹙交易所買賣基金﹚卻一支獨秀，以兩倍做淡恒指的FI二南方恒指﹙7500）為例，即使恒指本周由低位反彈約2000點，「7500」年初至今仍有斬獲，累升約四成，可謂「苦中一點甜」。

除了反向ETF，市面上也有兩倍看好恒指的正向ETF，如FL二南方恒指（7200），供好友選擇。說起ETF，最容易想起盈富基金（2800）， 但同樣是追蹤恒指表現，兩者大不同！

去年5月推出的恒指反向2倍ETF，在是次熊市中大顯神威。﹙資料圖片﹚

ETF 即交易所買賣基金，以跟蹤、模擬或對應某指數的表現為主要投資目標，省卻揀選個股之苦，表現與大市同步。本港最出名的ETF，莫過於盈富基金，每手500股，股價大約是當日恒指點數除以1,000，總資產淨值1年跟蹤偏離度約0.1%，基金更會每半年派發一次股息。以3月26日收市為例，恒指收報23352點，盈富基金便報23.6元，成交額16.64億元。

玩法與盈富基金大不同

另一邊廂，市場上也有基金發行商發行一些涉及槓桿，甚至是逆向的ETF，追蹤不指同指數表現，包括恒生指數、國企指數、納斯達克指數、標普指數等，槓桿倍數介乎1至2倍。

例如近日熱炒的7500，便是其中一隻逆向ETF，價格與恒生指數表現成反向，涉及2倍槓桿。舉例說，3月18日恒指收市跌971點，跌幅為4.18%；當日FI二南方恒指（7500）收報9.62元，升9.3%，升幅大約是恒指跌幅的2倍。

不過，假如將日子拉闊，7500的回報遠超同期恒指跌幅的2倍。以今年首季至今為例，恒指盤中高位是29174點﹙1月20日﹚，盤中低位是21139點﹙3月19日﹚，期間累跌27.5%。在2倍反向槓桿下，7500理論上有約55%的增幅。然而，期內7500由最低位5.87元升至最高位10.7元，升幅高達82.28%。表現遠超預期。原因又為何？

恒指（綠）自1月起急瀉，與此同時，逆向2倍ETF「7500」（白）升幅驚人。（Bloomberg）

「極端大單邊市」 引爆超強複合效應

首先，雖然ETF表現視乎所追蹤的指數，但同時受市場供求，以至發行商手續費等因素影響。不過，南方東英銷售及產品策略部副總裁李雪恒表示，雖然產品在市場供求下有價格偏離，但由於有莊家參與，故此理論上不會大幅偏離，產品的買賣價差不會高於10至15基點。

更加重要的因素其實是「複合效應」。原來，槓桿ETF的發行商是以期指建倉，每日調整投資組合。南方東英銷售及產品策略部副總裁李雪恒表示，正確而言，7500是以期指淡倉來建倉，發行商每日於期貨市場跟據市況調倉，當中每日的舉動便會造成複合效應，因此，當持有反向ETF產品逾1日，回報有很大機會偏離所追蹤指數的累計表現。

所謂「偏離」，並不代表跑輸。李雪恒解釋，當指數連日急瀉走「大單邊市」，發行商不斷加淡倉，槓桿反向ETF有機會超出2倍表現。他相信，「7500」由1月起的升幅，大幅跑贏恒指2倍跌幅，只會出現於極端的大單邊市，在港股2個月內蒸發約8000點的情況下，加上近期美股熔斷令港股出現多個下跌裂口，令單向走勢更為明顯，從而帶來較強的複合效應。

若相關指數連日走向單一方向，同一方向的2倍槓桿產品回報將跑贏大市的2倍波幅。（港交所網頁）

若相關指數連日走向單一方向，相反方向的2倍槓桿產品損失亦少於大市的2倍波幅。（港交所網頁）

「上落市」不宜長期持有

大單邊利好槓桿ETF，「上落市」又如何？據發行商介紹，產品設計原是助投資者進行短期買賣或對沖，假如不是「單邊市」，相對不宜作長期投資。

李雪恒稱，當大市日升日跌時，持有具槓桿ETF便有機會因不同交易日倉位互相蠶食，出現價格磨蝕，導致其表現跑輸相關指數累計2倍波幅的表現。

即使是經歷連日波動後，指數返回原點，但由於連續的加倉減倉舉動，價格磨蝕將令該ETF有虧損。換言之，當大市傾向單邊市時，買入正確方向的槓桿ETF可享受複合效應；但當市況傾向好淡爭持、日升日跌時，槓桿ETF的價格磨蝕則會影響回報，相對不宜長期持有。

當相關指數日升日跌時，呈現「上落市」，即使指數回到原本買入的水平，槓桿ETF或因倉位互相蠶食，出現價格磨蝕，最終跑輸大市。

沒有收回價、時間值 具「坐貨」空間

槓桿ETF有別於牛熊窩輪，雖然同屬槓桿產品，但鑑於牛熊證設有收回價，有機會被發行商「打靶」強制收回，而窩輪有內在值和時間值損失。然而，槓桿ETF既沒有收回價，又沒有時間值，即使投資者買錯邊，仍有「坐貨」的空間。加上市面上槓桿ETF選擇不多，熱炒的7500成交量充足，不怕無交投，以3月19日為例，單日成交接近25億元，媲美藍籌滙控（0005）及友邦（1299）。

對於哪一類投資者適宜買入7200或7500這些具槓桿的ETF，李雪恒坦言產品定位介乎於無槓桿的ETF與輪證期指之間，投資者可衡量自身承受的風險水平。他提到，觀乎美股過去的十年牛市，若買入正向的槓桿ETF，回報遠超於沒有槓桿但有利息分派的基金或正股。

事實上，正向、反向、槓桿ETF各有其作用，而本港市面上可交易的ETF普遍覆蓋恒指、國指、納指，在下行市中可以利用這些工具對沖港股、美股的虧損，而當大市未來步入反彈時，亦可透過正向槓桿ETF加快扳回失地。