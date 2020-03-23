新冠肺炎疫情擴散對中國經濟危害嚴重　業內：面臨「二次衝擊」

蔓延全球的新冠肺炎疫情正「逼停」越來越多的歐美汽車企業，亞太地區的電子、芯片供應商產能也受到限制。媒體稱，中國或面臨「二次衝擊」。

為了推動經濟復甦，中國新基建成未來重要投資方向。（新華社）

《環球網》報道，相比此前的中國工廠停產，目前疫情大範圍肆虐給全球製造業供應鏈帶來了更為全面的衝擊。一些分析人士表示，逐漸擺脱疫情的中國可能成為全球製造業避風港，從而加速產業轉移。但也有觀點認為，在全球經濟高度相互依存的情況下，海外疫情嚴重化將再度「反噬」中國經濟，使其面臨新的風險與挑戰。

《日本經濟新聞》稱，最初中國工廠的暫時停工已經給全球供應鏈造成了混亂，而現在被捲入停工浪潮的國家進一步增多。韓國三星、LG、海力士的國內工廠停工，導致存儲芯片、電子元件、液晶面板的生產陷入停滯。德國《經濟周刊》稱，受影響較大的還有歐洲化工、機械製造、醫療器材等行業。

彭博社稱，由於疫情發展，全球供應鏈正面臨從根部到頂端的全面關停危機。美國銀行全球經濟部門的一位高管稱，這類似於「一場逐步擴散的自然災害」，相比此前中國工廠關停，現在中國以外工廠的關停似乎給全球製造業造成更大打擊。

報道以美國蘋果為例稱，中國供應商的重新開工一度讓其生產前景轉向樂觀，但實際上，蘋果還要向韓國、馬來西亞乃至歐洲供應商採購零件，現在這些供應商紛紛停工，導致蘋果遍布全球的供應體系仍局部癱瘓。而且中國工廠的生產也受到其海外夥伴停工的影響。比如中國車企也將因其全球同業的大面積停工而面臨「二次衝擊」。

此外，歐美停工也會影響中國企業訂單，比如手機、電視機等產品目前處於停滯狀態。許多工程項目也已停滯。德國《法蘭克福匯報》22日稱，原本被稱作「世界工廠」的中國，在2020年一二月份裏的經濟產量比2019年同期減少。

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