印度封鎖75地區抗疫　股市卻意外閃崩暴跌　日內2度熔斷

全球疫情仍在加速蔓延，全球股市重啟暴跌模式。印度孟買SENSEX指數跌超13%，而美聯儲卻現驚人預測。

綜合媒體3月23日報道，3月23日清晨，美股三大期指先後觸發熔斷，引發全球金融市場集體恐慌。隨後，亞太市場四個國家先後加入了熔斷隊伍：韓首爾綜指期貨和創業板指期貨暴跌，雙雙觸發熔斷機制；印度、印尼、泰國股市開盤或盤中閃崩並迅速觸發熔斷，其中印度股市主要指數一天熔斷兩次！

《數據寶平台》報道，由於新型冠狀病毒疫情的蔓延，印度宣布3月23日至31日，封鎖包括首都新德里在內的75個地區。孟買、班加羅爾、海得拉巴和加爾各答等均在封鎖名單中，這意味着成百上千萬科技和財經方面的員工將在家辦公。

2020年3月17日，印度新德里一名行人用手帕捂住口鼻。（Reuters）

不容許4人以上聚會

印度媒體稱，這75個地區僅保留基本服務。所有商店、商業機構、工廠、車間、辦公室、市場和禮拜場所均將關閉，邦際公交和地鐵也將停運。包括經濟中心孟買在內的幾個行政區如今正在執行一項現有法律，4人以上聚眾將受到懲罰。

此外有幾個邦已經進入全面封鎖。在印度西北部的旁遮普邦，目前已有超20例新冠肺炎確診病例，當地宣布除了必需服務，整個邦進入封鎖狀態直至3月31日。北阿肯德邦有3例確診病例，也宣布停止非必要服務直至本月31日。

據《中國基金報》3月23日報道，23日午間，印度孟買股市開盤閃崩，又一次觸發熔斷。恢復交易後，跌幅一度擴大至12%。同時印度另一大股指Nifty50指數盤中一度跌至7812.30點，跌幅為10.6%。這也是印度股市兩大指數先後觸發熔斷。

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