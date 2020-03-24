【持續更新】恒指升逾700點　恒地卻挫4%曾失27元　取消10送1紅股

美國聯儲局表明會無限量購買國債，惟美國國會否決華府救市方案，美股續挫，道指跌582點或3.04%。市場關注亞股今日如何反應，《香港01》全程緊貼市況。

【09:48】港股企穩22400點 恒地失守27元

港股升幅略為收窄，恒指最新報22467點，升771點，國指最新報9091點，升339點。

不過今年無再派送紅股的恒地（0012）跌勢加劇，曾失守27元，最新報27.15元，跌4.2%，旗下煤氣（0003）則止跌回升，最新報12.14元，升1.5%。

【09:41】 日股升近6%

日經225指數愈升愈有，現報17870點，大升982點或5.82%。

【09:27】內地股市高開 上證重上2700點

內地股市今早高開，上證最新報2703點，升43點或1.6%，深成最新報9900點，升208點或2.2%，滬深300指數最新報3598點，升68點或1.9%，創業板最新報1869點，升42點或2.3%。

【09:21】恒指升3.69%

亞股今日普遍上揚，恒指開報22497點，升801點或3.69%；國指則報9127點，升375點或4.29%。

恒地 （0012） 去年少賺26%，並取消10送1紅股，為集團自2012年以來首次。受消息拖累，恒地逆市下挫，開報27.5元，下跌2.99%，成交額1,720萬元。

【09:08】韓股期貨抽升 觸熔斷機制

韓國首爾綜指期貨上揚，觸發熔斷機制。南韓KOSPI指數最新則報1541點，升59點或4%。

【08:57】恒指黑期升逾500點

恒指黑期今早升逾500點，最升報22141點，升519點或2.4%。

【08:50】日股逾近半成

日股早段爆升，日經225指數現升4.52%或764點，報17651點。

美股曾瀉逾千點

救市消息再度左右大市，聯儲局突推出無限量寬（QE），惟民主共和兩黨未能否就華府救市方案達成共識，隔晚道指一度瀉近千點，道指收市挫582點或3.04%，報18591點 ； 標指及納指分別挫2.93%及0.27%，收報2237點及6860點。