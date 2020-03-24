嘉華全年少賺22%　維持派息　下半年推長沙灣合營項目涉1200伙

嘉華國際（0173）公布全年業績，截至2019年12月底止，股東應佔溢利錄得31.5億元，按年下跌22.2%；每股盈利100.79仙；末期息每股派14仙，全年派20仙，按年持平。

期內，集團營業額錄得106.5億元，按年減少1%；已簽約之應佔銷售約為98億元，主要來自香港「嘉峯匯」、「嘉熙」及「嘉匯」，以及一些內地項目；已簽約但未確認之應佔銷售約為108億元。每股資產淨值增至港幣12.4元。

集團稱，旗下九龍嘉林邊道2號計劃於2020年第二季度落成，之後隨即推售。項目為特色住宅，位於九龍住宅地區，總樓面面積約2,000平方米，項目設5座洋房單位。至於長沙灣新九龍內地段6549號，集團佔22.5%權益，項目提供約1,200個單位，預計於今年下半年預售，2022年竣工。

日出康城11期正規劃

另外，元朗錦上路站第一期物業，集團佔有3分之1權益，項目總樓面面積約11.5萬平方米，預計2023年竣工。至於將軍澳日出康城11期，項目佔30%權益，總樓面面積約8.88萬平方米，目前正在進行規劃與設計工作。而啟德發展區第4A區1號及2號地皮則與其他地產發展商合作，正展開規劃與設計工作。

對於本港物業市場，嘉華認為新型冠狀病毒病爆發，令市場迅速整固，成交價量均有所調整，但他們預計剛性需求、市場資金及低利率環境將均有助於支撐物業市場。