特朗普稱美國將很快會復工

美國約翰斯·霍普金斯大學23日發佈的最新數據顯示，截至3月23日14時30分，美國新冠肺炎確診病例升至41,511例，死亡499例。

《中國新聞網》報道，23日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行的新聞發佈會上一再暗示，美國經濟受損可能造成的死亡人數，可能比因感染新冠病毒死亡的人數還要多。其表示，將謹慎地使用數據做出新的措施建議，用不了3至4個月，美國就會復工，將不會使病毒演變成長期持續的金融問題。

新冠病毒的迅速傳播，幾乎使美國的公共生活陷入停頓，並在極短的時間內使美股從創紀錄的高點墜入熊市。標普500指數從歷史最高點暴跌30%只花了22天，超過了大蕭條時期的下跌速度。

大行料標普再下跌

疫情蔓延下，多家華爾街投行預計，美股還將繼續下跌。高盛預測，標普500指數從峰值到低谷的下滑幅度可能為41%。美國銀行則認為，在標普500指數觸及1800點之前，這波拋售潮可能不會緩解。瑞士信貸預測，標普500指數整體可能下跌35%，「2003年SARS疫情期間，股市在新增感染病例達到峰值一週後才觸底」。

世界兩大金融機構也預計全球經濟將出現衰退。國際貨幣基金組織(IMF)表示，預計2020年的全球衰退將至少與十多年前金融危機期間的衰退一樣嚴重，然後經濟將在2021年復甦。

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