華爾街分析師：美股可能再跌20%

美國宏橋信託投資集團（BTIG） 的首席股票和衍生品策略師伊曼紐爾（Julian Emanuel）警告稱，美股可能會再跌20%。

據《財聯社》報道，伊曼紐爾23日表示，如果國會不立即通過一項旨在提振美國經濟的新冠病毒救助計劃，將給已經飽受摧殘的市場帶來更大的損害。

華爾街大好倉警告國會，立刻通過紓困法案，否則不利美股。（新華社）

伊曼紐爾說，美國政客們在玩火，如果等待的時間足夠長，你的心理會發生越來越大的改變，並且眾所周知，有關病毒的消息很可能會更壞。

美國刺激方案3月22日未能通過其第一輪程序性投票。3月23日，由於國會議員在援助陷入困境的企業和失業保護的細節上存在分歧，該法案再次在參議院折戟。

兩黨之間的紛爭給美聯儲（Fed）23日出台的額外救市措施蒙上陰影。美聯儲23日不僅宣布將購買更多美國國債和抵押貸款支持證券，還告訴投資者，將購買公司債券和追蹤公司債券市場的交易所交易基金，這是史無前例的。

伊曼紐爾表示，對聯儲局的做法非常滿意。但實際上，參議院正在抵消美聯儲行動的有利影響。他認為，標普500指數可能降至1764點，較當前點位下跌20%以上。該指數已經較2月中旬觸及的歷史高點下跌了35%。不過，伊曼紐爾認為希望仍存。

參議院最快今日就援助方案投票

作為一直以來的華爾街最大好倉之一，伊曼紐爾告訴客戶，關鍵是要有更長遠的眼光。2019年12月，他預測標普500指數2020年底將升至3450點。

據美《國國會山報》引述美國參議院民主黨領袖舒默（Charles Schumer）透露，經兩黨高層協商，已解決了部分分歧，最快24日將會重新投票表決援助法案。