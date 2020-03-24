【持續更新】道指升7%　挑戰2萬點關口

周一環球股市繼續走弱，幾乎所有主要股市大幅下跌。惟美國聯儲局承諾「無限量寬」，為環球市場注入超級強心針，主要股市全線反彈。

【22:18】道指升逾7%

美股繼續造好，道指一度升至19994點水平，繼續挑戰2萬點關口，最新報19963點，升7.4%；納指升5.8%；標普升6%。

【21:54】三大指數持續向上

美股三大指數持續向上，道指升近7%，一度迫近2萬點關口；納指升逾5%；標普升6%。

恒指夜期升幅輕微回落，最新報22997點，升269點，高水334點。

【21:47】美匯指數偏軟

美元偏軟，美匯指數最新報101.65 美元，跌0.8%；英鎊兌美元最新報1.1739，升1.78%；美元兌日圓最新報110.98，跌0.16%；澳元兌美元報1.6916，跌1.3%；歐元兌美元報1.0797，升0.7%。

【21:41】油金價上揚 金價直撲1700美元

油價續上揚，紐約期油最新報24.45美元，升4.7%，布蘭特期油升3.8%，最新報28.06美元。

金價升幅驚人，紐約期金升6.46%或101.6美元，每盎司最新報1647.3美元；現貨金最新報1,604.73美元，升51.5美元或3.3%。

【21:30】道指開市升逾千點

美股大反彈，道指開市升逾千點，最新報19735點，升1,143點或6%。標普開市升5%或114點，報2351點，納指開市升338點或5%，最新報7199點。

波音早段曾高見126.2美元，最新報122美元，升16.7美元或逾15%。

蘋果公司升超5%，市值重回1萬億美元；美國航空股向上，美國聯合航空升20%，達美航空升13%，美國航空集團升15%。

【21:11】三大指數期貨再升停

美國三大指數期貨，日內第二次觸及上漲交易限制。

【21:06】德國股市收復9300點

歐洲股市彈升，英國富時指數最新報5199點，升205點或4.1%，德國DAX指數收復9300點，最新報9301點，升560點，升6.4%，法國CAC指數最新報4096，升181點升4.7%。意大利富時MIB指數最新報16466點，升906點，或5.82%。

【21:01】道指期貨勁升逾900點

道指期貨升幅擴大，最新報19436點，升939點或5.1%，標普期貨最新報2333點，升112點或5.1%，納指期貨最新報7339點，升355點或5.1%。

【19:00】夜期升幅擴至300點以上

恒指夜期最新升331點，報23059點，高水396點，成交10,558張。

【18:25】港匯抽升 逼近強方兌換保證

港元兌美元一度高見7.7531水平，距離強方兌換保證只有31點子。

【17:42】道指期貨升停板 夜期貼近23000點

美股道指期貨升停板，道期升930點或5.03%，報19427點；納指期貨升374點或5.36%，報7358點；標指期貨升113點或5.09%，報2333點。

恒指夜期升193點，報22921點，高水258點。

【17:20】恒指夜期續走上

恒指收市升967點，盤後期貨進一步嘜高，夜期開市進一步擴大升幅。最新報22829點，升101點，高水166點。

【16:20】美股盤前表現亮麗

波音（BA）昨日逆市升一成，盤前再漲逾6%，跑贏大市；同樣逆市走上的英特爾（INTC），盤前升近5%；迪士尼（DIS）日前表現硬淨，盤前升近5%；微軟（MSFT）昨日跌1%，最新盤前升近4%；特斯拉（TSLA）盤前升4.7%，見454.7元。

【16:00】歐洲股市高開逾4%

英國富時指數最新4.3%；德國DAX指數升5.3%；意大利MIB富時指數升5.2。

美股期貨三大指數升超過4.5%，其中道指期貨漲逾800點，企穩19300點水平。