【持續更新】FED大放水　道指期貨升停板　歐股高開逾4%

撰文：翟梓謙
最後更新日期：
周一環球股市繼續走弱，幾乎所有主要股市大幅下跌。惟美國聯儲局承諾「無限量寬」，為環球市場注入超級強心針，主要股市全線反彈。
【19:00】夜期升幅擴至300點以上
恒指夜期最新升331點，報23059點，高水396點，成交10,558張。
【18:25】港匯抽升 逼近強方兌換保證
港元兌美元一度高見7.7531水平，距離強方兌換保證只有31點子。
【17:42】道指期貨升停板 夜期貼近23000點
美股道指期貨升停板，道期升930點或5.03%，報19427點；納指期貨升374點或5.36%，報7358點；標指期貨升113點或5.09%，報2333點。
恒指夜期升193點，報22921點，高水258點。
【17:20】恒指夜期續走上
恒指收市升967點，盤後期貨進一步嘜高，夜期開市進一步擴大升幅。最新報22829點，升101點，高水166點。
【16:20】美股盤前表現亮麗
波音（BA）昨日逆市升一成，盤前再漲逾6%，跑贏大市；同樣逆市走上的英特爾（INTC），盤前升近5%；迪士尼（DIS）日前表現硬淨，盤前升近5%；微軟（MSFT）昨日跌1%，最新盤前升近4%；特斯拉（TSLA）盤前升4.7%，見454.7元。
【16:00】歐洲股市高開逾4%
英國富時指數最新4.3%；德國DAX指數升5.3%；意大利MIB富時指數升5.2。
美股期貨三大指數升超過4.5%，其中道指期貨漲逾800點，企穩19300點水平。