中原：買家趕農曆新年前「搶入市」　東涌按月增近30宗成交

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，以中原樓市片區（HMA）作統計框架，由於新春前部份買家搶入市，以致新界西多個以上車盤為主的中原樓市片區率先受惠，包括東涌市中心、天水圍及元朗市中心。

九龍區方面，傳統旺區交投亦明顯上升，主要來自將軍澳區，包括坑口、寶琳、將軍澳、康城、調景嶺。他指，在肺炎疫情持續影響下，業主叫價取態回軟；以今年2月份計，將軍澳及調景嶺，分別錄56宗及26宗，按月升19宗及14宗，大型屋苑為主的美孚，表現同樣理想，2月份錄37宗，按月升19宗。

二月東涌錄60宗成交

新界西方面，傳統旺區率先跑出，東涌市中心錄60宗，按月急升28宗；天水圍錄56宗，按月升24宗；而元朗市中心錄45宗，按月升17宗。新界東方面，沙田區的表現明顯優於北區及大埔區。以中原樓市片區計，沙田錄39宗，按月升10宗。大圍錄37宗，按月升15宗。而沙田第一城亦錄28宗，按月升9宗。

2月份太古城錄27宗，按月升10宗。（資料圖片）

太古城錄27宗 按月升10宗

港島區方面，以大型屋苑為主的中原樓市片區登記顯著上升。2月份太古城錄27宗，按月升10宗。海怡錄26宗，按月升11宗。康怡錄14宗，按月升9宗。

部分買家擔心新春後樓價上升，紛紛於新春前搶先入市，以致2月份住宅登記明顯上升。全港登記2,215宗，按月升23%。 當中新界西及九龍的升幅最大，2月份分別錄615宗及797宗，同樣按月升29%。港島錄515宗，按月升19.8%。新界東交投維持平穩，2月份錄288宗，按月升4%。