李小加：交易所應正常運轉　停市或加劇恐慌及積聚風險

港交所（0388）行政總裁李小加表示，作為交易所運營機構，應該盡力保障市場的正常運轉。

他發表題為「堅守職責 等待彩虹」的網誌，稱「新冠肺炎」疫情和宏觀經濟環境影響，近期全球金融市場都經歷了過山車式的巨幅波動。面對這種前所未有的動盪，焦慮和恐慌不斷升溫，國際市場上甚至出現了一些呼籲關閉交易所市場以緩解下跌和恐慌的聲音。

他指，自己不同意這種觀點，認為交易所在市場動盪期不僅不能停市，反而比以往任何時候更應該維持市場公平、有序和高效的運作，因為越是這種時候，金融市場對於穩定經濟的作用就越是重要。

他解釋，交易所運作金融市場是很多上市公司丶市場參與者和投資者獲取資金的重要渠道，很多非常有潛力的企業都需要通過資本市場融資來支援未來的業務發展，尤其是在這樣的艱難時期，現金流對於企業的發展至關重要，是否成功上市說不定就決定著一家企業的生死和無數員工的飯碗。

提供低位配置金融資產的機會

對於配置金融資產的企業或者散戶投資者來說，尤其是重倉持有的投資者，如果不能及時減倉兌現，說不定就會引起現金流危機，同時「有危就有機」，金融市場動盪往往也為一些理性的投資者提供低位配置金融資產的機會。

暫停市場交易或加劇恐慌

其次，金融市場還有價格發現和風險管理的功能，市場波動恰好也是對不確定性的一種定價和釋放風險的過程，而暫停市場交易不僅不能緩解這種恐慌或下跌，反而會加劇市場恐慌、積聚風險，待到市場重開時只會迎來更加猛烈的暴跌和恐慌，這一點在過去幾十年的國際資本市場上已經得到多次驗證。

他重申，無論市場如何波動，作為交易所運營機構，都應該盡力保障市場的正常運轉，又指已推出多項措施，幫助業界度過難關，包括允許受疫情影響的上市公司延期發布年報和放寬發布初步業績的要求。

李小加感謝前線工作人員努力抗疫。（資料圖片）

李小加指，股票市場融資功能一直運作暢順，今年頭兩個月本港股票市場融資額（包括新股融資和再融資）合計619億港元，較去年同期增長1.7%；首兩個月份共24家新股在本港上市，上市數與去年同期基本持平。

最後他感謝所有的同事及醫生、護士、司機 、清潔工等前線工作人員，表示前方的路一定很崎嶇，但堅信，「風雨過後是彩虹，只要我們團結一致、齊心抗疫，我們一定會戰勝病毒、走出這場風暴，到時我們一定會看到絢爛美麗的彩虹，我們的市場也會比以往更加強大、更有韌性！」