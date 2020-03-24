機場租戶爆周三起可免租停業14天　呻單日生意額僅200多元

新冠肺炎於全球大流行，本地確診個案急增。特首林鄭月娥昨日（23日）宣布「封關」，所有非香港居民從海外國家或地區乘飛機抵港，將不准入境，暫時為期14天。

在新措施下，機場零售商舖及餐廳料近乎「零生意」。機管局昨日率先公布，機場商戶3月至5月可減免七成租金。但有商戶向《香港01》抱怨，機管局反應太慢，租金減幅更是「匪夷所思」，又透露獲機管局口頭通知，明天起商舖可選擇停業，14天內可豁免交租。

疫情爆發後「做一日蝕一日」

自去年中發生社會事件，訪港旅客人數急挫，機場零售餐飲店舖受重大打擊。機管局早於去年9月起推出減租及紓緩措施，但被指減租幅度不理想。在疫情爆發近兩個月後，機管局再宣布3月至5月向受影響商戶減免七成租金，6月則減租五成。

不過，有不願具名的機場商戶負責人表示，自去年社會事件起，生意已不太理想；今年在疫情擴散期間，2月生意跌幅高達七成，3月至今更減少逾九成，坦言「做一日蝕一日」，單日生意額僅約200多元，連員工的車馬費亦無法支付。

批減租反應緩慢兼「含糊」

他又批評機管局由政府全資擁有，但做法相當「獨特」，政府一邊帶頭呼籲發展商減租，另邊廂機管局卻反應緩慢，昨日才宣布3至5月收「三折」租金，但多月以來的租金減幅「匪夷所思」，實際上商舖已連續虧損數個月。

即使他最新接獲機管局口頭通知，稱所有商戶明日起可停業兩周，期內一律免租，但直至晚上時分仍未收到正式通知及具體細節，例如照常營業店舖的租金安排又如何等，形容相關行動十分「含糊」。

老牌餅家榮華在機場擁有5間分店，其中2間位於離境大堂。（林樂謙攝）

事實上，有部分機場租戶已採取停業措施，翻查資料，以老婆餅等中式糕點聞名的榮華餅家，於2018年12月高峰期在機場曾有9間分店，最新官方網站稱仍有5間分店，不過，位於機場禁區的3間分店顯示為暫停營業，僅餘2間位於離境大堂的門店。

機管局早前（23日）亦表示，收到咖啡店Starbucks通知，一名員工確診新型肺炎，並曾於上周二（17日）該名員工到訪機場離港層兩間分店，目前分店已即時暫停營業，並徹底消毒清潔。

商戶擬組織大規模罷市行動

早前有機場商戶組織發起罷市行動，抗議機管局減租措施不理想。在接獲免租消息後，該名機場店舖負責人指，機場分店會考慮暫時停業。

他同時指，公司其餘分店所在的大商場減租措施同樣非常不理想，部分發展商「超級無理」，自社會事件發生至今不肯減租，個別商場更「完全無偈傾」，在商戶延遲交租或自行減租下，直接向他們發律師信。他透露，零售商戶正組織更大規模的罷市行動，期望較2月中的行動取得更大成效。

他另批評機管局租約安排，指舊租約的續租租金是根據上一年旅客人流計算，惟他簽的新租約則根據固定租金或分成租金的較高者收取，由於機場禁區店舖百分百依賴旅客人流，眼下旅客大減，新租約安排較不公平。

據機管局年報，截至去年3月底止，全年零售特許經營權及廣告收益為71.49億元，佔收益總額 36.7%，其收入一般以下金額的較高者收取，包括根據輸送量、旅客數目、租金指數或佔用面積計算的最低數額；以及專營商及特許經營商賺取的總收益的既定百分比計算的金額。

《香港01》正向機管局查詢，暫未獲回應。