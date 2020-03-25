【持續更新】道指怒漲2112點　亞股接力上　日股早段飆近5%

聯儲局加推「無限量寬」，兼憧憬國會快將通過2萬億美元財政刺激方案，美國股市強勁回升。道指收市漲幅達11.37%或2112點，創1933年以來最大單日升幅。同時，恒指夜期收報23101點，升1.64%或371點，高水438點。

亞洲股市今日﹙25日﹚料可延續利好氣氛，《香港01》全日緊貼市況。

【08:10】日股升幅擴大

日股升幅擴大，現升4.61%或834點，報18926點。韓國KOSPI指數亦升4.28%或68點，報1678點。

【08:00】日股升近2%

日經225指數開市造好，現升1.97%或355點，報18448點。

道指重上2萬大關

道瓊斯指數收盤報20704點，較上一交易日上漲11.37%或2112點；標普500指數收盤報2447點，較上一交易日上漲9.38%或209點，納斯達克指數收盤報7417點，較上一交易日上漲8.12%或557點。

板塊方面，截至收盤時排在漲幅榜前三的板塊分別航空板塊，酒店餐飲板塊以及零售板塊，其中航空板塊漲幅為19.09%且盤中最大漲幅曾超過23%。房地產信託投資基金（REITs）板塊則是當天唯一出現下跌的板塊，跌幅為11.79%。

央行大放水，黃金價格則延續了此前兩個交易日的上漲勢頭，截至美股收盤時，紐約黃金價格為每盎司1,663.44美元，漲幅為6.11%，並且最近三個交易日累計漲幅為14.1%。