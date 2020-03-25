【持續更新】道指怒漲2112點　港股升幅擴大至近800點　萬洲彈1成

聯儲局加推「無限量寬」，兼憧憬國會快將通過2萬億美元財政刺激方案，美國股市強勁回升。道指收市漲幅達11.37%或2112點，創1933年以來最大單日升幅。同時，恒指夜期收報23101點，升1.64%或371點，高水438點。

亞洲股市今日﹙25日﹚料可延續利好氣氛，《香港01》全日緊貼市況。

【09:56】日股大漲逾千點

日股升幅放大，最新報19146點，升1054點或5.83%，重上19000關。

【09:50】萬洲績後抽升逾1成 體育股爆上

昨日已公布全年業績的萬洲（0288），今早獲投資者追捧，彈升13.2%，高見7.47元，最新報7.31元，升10.8%。

體育股表現突出，安踏（2020）升7.5%，最新報57.65元，李寧（2331）升11.4%，最新報20.65元，特步（1368）升6.8%，最新報2.5元，滔搏（6110）升9.9%。

港股升幅擴大，最新報23440點，升776點；國指最新報9499點，升314點。

【09:34】內地股市高開 深成重上1萬點

內地股市今早高開，上證最新報2774點，升52點或1.92%，深成最新報10188點，升264點或2.65%，滬深300指數最新報3715點，升90點或2.4%，創業板最新報1924點，升45點或2.4%。

【09:30】上證高開53點

內地股市高開，上證最新報2775點，高開53點或1.9%，深成重上1萬點，最新報10171點，2高開250點或2.5%，滬深300指數高開86點或2.4%，最新報3711點，創業板指數最新報1924點，高開48點。

【09:21】港股高開592點

美股勁升逾2,100點，以點數計為歷來最大升幅，今早港股亦隨外圍股市升勢而高開592點，恒指最新報23255點；國指最新報9427點，高開242點。

騰訊（0700）高開2.7%，最新報375元，滙控（0005）高開2.2%，最新報46.1元，友邦（1299）高開4.9%，最新報67元。

昨日收市後已公布業績的萬洲（0288），高開6.2%，最新報7.01元。

國壽（2628）即將公布業績，績前上揚，最新報14.78元。

至於同樣會在今日公布業績的電視廣播（0511）則平開，報8.4元。

【09:18】日股維持升勢

日經225指數現升4.7%或850點，報18942點。

【08:10】日股升幅擴大

日股升幅擴大，現升4.61%或834點，報18926點。韓國KOSPI指數亦升4.28%或68點，報1678點。

【08:00】日股升近2%

日經225指數開市造好，現升1.97%或355點，報18448點。

道指重上2萬大關

道瓊斯指數收盤報20704點，較上一交易日上漲11.37%或2112點；標普500指數收盤報2447點，較上一交易日上漲9.38%或209點，納斯達克指數收盤報7417點，較上一交易日上漲8.12%或557點。

板塊方面，截至收盤時排在漲幅榜前三的板塊分別航空板塊，酒店餐飲板塊以及零售板塊，其中航空板塊漲幅為19.09%且盤中最大漲幅曾超過23%。房地產信託投資基金（REITs）板塊則是當天唯一出現下跌的板塊，跌幅為11.79%。

央行大放水，黃金價格則延續了此前兩個交易日的上漲勢頭，截至美股收盤時，紐約黃金價格為每盎司1,663.44美元，漲幅為6.11%，並且最近三個交易日累計漲幅為14.1%。