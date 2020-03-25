【業績快報】大新銀行去年少賺1成　交銀國際賺5億元

大新銀行（2356）公布2019年年度業績，股東應佔溢利為22.4億元，按年跌9.7%，派末期息35仙。大新銀行去年淨利息收入為40.73億元，按年跌2.2%。淨息差收窄14個基點至1.87%。

至於大新銀行母公司大新金融（0440）方面，股東應佔溢利為17.07億元，按年跌10.8%，派末期息1.08元。

大新金融指出去年營運收入為59.25億元，按年跌3.6%，而扣除保險索償的營運收入為56.04億元，按年跌5.1%。

交銀國際去年多賺22.8%

交銀國際（3329）公布，去年盈利5.01億元，按年增長22.8%，每股盈利18仙，派末期息9仙。

期內，收益及其他收入15.7億元，按年升5.8%。

中建築國際按年多賺2成

中國建築國際（3311）公布截至去年底止全年業績，股東應佔溢利為54.13億元，升20.3%；派末期息16仙，全年派息32仙，按年增18.5%。

營業額為616.7億元，按年增加10.9%，毛利率為15%，按年跌0.6個百分點。

公司指出今年為「十三五」收官之年，會堅持全面深化改革及高質發展，持續為股東創造價值。縱使新冠肺炎流行等因素，公司所處的主要業務市場面臨挑戰，惟仍對自身競爭優勢及執行能力有信心，有能力在波動市場環境穩步向前。

SOHO中國按年少賺3成

SOHO中國（0410）公布截至去年底全年業績，股東應佔溢利為13.31億元（人民幣‧下同），按年跌30.8%，不派息。

去年營業額為18.47億元，按年增7.4%。

公司指出，今年會繼續提升資產運營及管理水平，實現企業價值。

永達多賺17.5% 不派末期息

永達（3669）公布，去年多賺17.5%，至14.7億元（人民幣．下同）；每股基本盈利0.8元。

期內，收入增長13.4%，至627億元。其中，售後服務收入升13.5%，至89億元。

集團不宣派末期息，指受疫情影響，以符合公司及股東整體利益為前提，建議保留資金作營運儲備，以捕捉收購兼併等業務發展機會及專注繼續發展汽車銷售服務業務。