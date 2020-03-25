比爾·蓋茨批特朗普：政客認為GDP增長才最重要

微軟公司聯合創始人比爾·蓋茨（Bill Gates）自宣布辭職並致力於慈善事業後，又一次公開對新冠肺炎疫情表態。蓋茨稱，美國政府政客認為GDP增長最重要。

2019年1月22日，比爾·蓋茨在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年度會議。（Reuters）

《澎湃新聞》報道，比爾·蓋茨表示，由於美國對新冠肺炎全球大流行的反應不夠迅速，已經錯過了避免強制停工（shutdown）的機會。

「美國已經錯過了無需停工就能控制新冠肺炎疫情的機會。之前我們沒有足夠快地採取行動，因此無法避免停工。」在TED Connects節目中，蓋茨表示，「2020年1月時每個人就應該都重視起來。」

據《CNBC》當天報道，過去幾天，全美各地的政府官員都已建議或指示當地居民在家「禁足」，以減緩新冠病毒的傳播速度。現在，美國很多地方，包括加利福尼亞州、紐約市和華盛頓特區等地，都已下令暫時關閉所有非必要的企業經營，導致失業人數激增，股市跌至多年低點。

不過，美國總統特朗普（Donald Trump）3月24日稱，他希望企業能在4月12日之前開業，以緩解經濟衝擊。特朗普在接受採訪時表示：「我們會在4月上旬進行評估，如果需要更多的時間，我們會給疫情管控更多的時間，但我們的國家需要繼續運轉，大家得回去上班，讓工作生活恢復正常，解除疫情限制必須要更早於大家預期的時間。」

但政府官員和衛生專家普遍批評了特朗普的呼籲，警告稱一旦讓人們復工，將令醫療系統不堪重負，導致更多人死亡。

蓋茨還表示，美國需要提高新冠病毒檢測能力，更好地引導有需要的人去做檢測：「談到檢測，我們仍然沒能創造出足夠的檢測能力給有需要的人做測試。必須組織起檢測能力來，這件事十萬火急，必須優先去做。」

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