【持續更新】市場期望華府刺激經濟　道指逾5%　歐股全線報捷

隔夜美股升勢凌厲，其中道瓊斯指數勁升11%或2,112點，收復兩萬大關。亞太區股市普遍造好，其中日股收市勁升8%。其後有美國白宮官員指，美國大規模經濟刺激法案已達成協議，刺激市場進一步向上。

【01:20】歐洲股市全線造好

投資者普遍對美國的2萬億刺激經濟措施可以推動全球經濟復甦，歐洲股市全線以升市結束周三的交易日。英國富時指數報5688.20點，升4.45%；德國DAX指數報9876點，升1.34%；法國CAC指數報4432.30點，升4.47%。

另外泛歐STOXX 600指數收市升3.09%。

【00:46】道指升超過5%

道指在下午交易時段升勢持續，目前升1063.67點，報21768.58點，升幅5.14%；納指經過中午時段接近無起跌後，亦開始穩步上揚，現時報7534.45點，升116.59點，升幅1.57%；標普500指數報2528.48點，升81.15點，升幅3.32%。

【00:00】美股表現向好

美股經過開市早段先升後跌後，其後逐漸回升。截至當地時間中午12時，道指報21295.98點，升591.07點，升幅2.85%；納指表現接近無起跌，報7428.25點，升10.40點，微升0.14%；標普500指數報2476.75點，升29.42點，升1.20%。

【23:00】道指再由跌轉升

道指走勢反覆，早段升逾700點後倒跌，之後再度反彈，最新升412點或2%，報21117點；納指跌0.3%；標普升0.5%。

恒指夜期繼續偏軟，最新報23344點，跌274點，低水183點。

【22:05】美股三大指數轉跌

美股三大指數轉跌，道指早段升逾700點，最近跌23點或0.1%；報20681點，之後於20700點水平爭持。

納指及標普亦轉跌，納指最新報7322點，跌96點或1.3%；標普2424點，跌22點或0.9%。

【21:38】道指升幅擴大

美股三大指數升幅擴大，道指升逾700點，最新報21432點，升728點或3.5%；納指升1.8%；標普升2%。

恒指夜期跌幅擴大，最新報23460點，跌158點，高水67點。

【21:32】美股延續上日升勢 道指揚逾300點

美股今日延續上日升勢，道指開市升逾300點，最新報21053點，升348點或1.7%；標普升11點或0.5%，最新報2458點；納指最新報7418點，升0.01%。

航空股向上，波音升19%；達美航空升17%，聯合航空升15%。有消息稱美國政府將為航空業提供約500億美元援助。

恒指夜期最新報23543點，跌75點，高水16點。

【20:01】美匯指數偏軟 金﹑油價皆向下

美匯指數持續偏軟，最新報101.37，跌0.66%，美元兌主要貨幣轉弱，兌日圓最新報111.17，跌0.05%，歐元兌美元最新報1.0816，升0.26%，英鎊兌美元最新報1.1903，升1.2%，澳元兌美元最新報0.6012，升0.91%，美元兌加元跌0.41%，最新報0.98，美元兌韓圜最新報1,229.61，跌1.62%。

油價回落，紐約期油每桶最新報23.75美元，跌1.1%；布蘭特期油最新報26.45美元，跌2.58%。

金價下跌，紐約期金每盎司最新報1,633美元，跌30.3美元或1.8%；現貨金最新報1,609.98美元，跌22.34美元或1.4%。

【19:47】英國富時指數升1.1% 重上5500點

歐洲股市普遍上揚，英國富時指數最新報5506點，升60點或1.1%，法國CAC指數最新報4276點，升34點或0.8%，意大利MIB指數最新報16966點，升17點或0.1%，德國DAX指數最新報9594點，跌106點或1.1%。

【19:37】美股期貨偏軟

美股三大指數期貨持續偏軟，目前跌幅均超過1%，其中標普500指數期貨跌近2%。

【18:46】恒指夜期倒跌逾300點 納指標普期貨倒跌

隨著美股升幅急速收窄，恒指夜期一度倒跌376點，低見23242點，低水285點。

道指期貨最新跌30點，納指標普期貨倒跌約0.4%至0.6%。

【18:30】美股期貨升幅急速收窄

道指期貨最新升不足300點或1.46%；納指期貨漲0.8%；標普期貨亦升逾0.7%。

【17:35】歐股升幅擴大

英國富時100指數升4%；德國DAX指數漲3.5%；意大利MIB富時指數升4.9%；法國CAC指亦升4.5%。

道指期貨最新升逾700點或3.4%；納指期貨漲2.2%；標普期貨亦升逾2%。

【16:01】道期升逾400點 波音盤前再升15%

美股期貨延續反彈，道期升逾400點，重返21000點樓上。美股盤前續升，蘋果公司升2.8%，報253.8美元；亞馬遜升1.6%，報1970.89美元；Tesla升近7%，報540美元。

波音盤前續漲15%，報147美元；Visa升近2.9%，報159美元；迪士尼升近3%，報100.25美元。

【16:00】歐洲股市跟隨亞股續彈

英國富時100指數升1.5%；德國DAX指數漲2.6%；意大利MIB富時指數升2.5%。