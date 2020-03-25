【持續更新】美股期貨先升後急回　三大指數倒跌　夜期挫逾300點

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隔夜美股升勢凌厲，其中道瓊斯指數勁升11%或2,112點，收復兩萬大關。亞太區股市普遍造好，其中日股收市勁升8%。其後有美國白宮官員指，美國大規模經濟刺激法案已達成協議，刺激市場進一步向上。
【18:46】恒指夜期倒跌逾300點 納指標普期貨倒跌
隨著美股升幅急速收窄，恒指夜期一度倒跌376點，低見23242點，低水285點。
道指期貨最新跌30點，納指標普期貨倒跌約0.4%至0.6%。
【18:30】美股期貨升幅急速收窄
道指期貨最新升不足300點或1.46%；納指期貨漲0.8%；標普期貨亦升逾0.7%。
【17:35】歐股升幅擴大
英國富時100指數升4%；德國DAX指數漲3.5%；意大利MIB富時指數升4.9%；法國CAC指亦升4.5%。
道指期貨最新升逾700點或3.4%；納指期貨漲2.2%；標普期貨亦升逾2%。
【16:01】道期升逾400點 波音盤前再升15%
美股期貨延續反彈，道期升逾400點，重返21000點樓上。美股盤前續升，蘋果公司升2.8%，報253.8美元；亞馬遜升1.6%，報1970.89美元；Tesla升近7%，報540美元。
波音盤前續漲15%，報147美元；Visa升近2.9%，報159美元；迪士尼升近3%，報100.25美元。
【16:00】歐洲股市跟隨亞股續彈
英國富時100指數升1.5%；德國DAX指數漲2.6%；意大利MIB富時指數升2.5%。