【持續更新】美股期貨先升後急回　惟歐洲普遍上揚

隔夜美股升勢凌厲，其中道瓊斯指數勁升11%或2,112點，收復兩萬大關。亞太區股市普遍造好，其中日股收市勁升8%。其後有美國白宮官員指，美國大規模經濟刺激法案已達成協議，刺激市場進一步向上。

【20:01】美匯指數偏軟 金﹑油價皆向下

美匯指數持續偏軟，最新報101.37，跌0.66%，美元兌主要貨幣轉弱，兌日圓最新報111.17，跌0.05%，歐元兌美元最新報1.0816，升0.26%，英鎊兌美元最新報1.1903，升1.2%，澳元兌美元最新報0.6012，升0.91%，美元兌加元跌0.41%，最新報0.98，美元兌韓圜最新報1,229.61，跌1.62%。

油價回落，紐約期油每桶最新報23.75美元，跌1.1%；布蘭特期油最新報26.45美元，跌2.58%。

金價下跌，紐約期金每盎司最新報1,633美元，跌30.3美元或1.8%；現貨金最新報1,609.98美元，跌22.34美元或1.4%。

【19:47】英國富時指數升1.1% 重上5500點

歐洲股市普遍上揚，英國富時指數最新報5506點，升60點或1.1%，法國CAC指數最新報4276點，升34點或0.8%，意大利MIB指數最新報16966點，升17點或0.1%，德國DAX指數最新報9594點，跌106點或1.1%。

【19:37】美股期貨偏軟

美股三大指數期貨持續偏軟，目前跌幅均超過1%，其中標普500指數期貨跌近2%。

【18:46】恒指夜期倒跌逾300點 納指標普期貨倒跌

隨著美股升幅急速收窄，恒指夜期一度倒跌376點，低見23242點，低水285點。

道指期貨最新跌30點，納指標普期貨倒跌約0.4%至0.6%。

【18:30】美股期貨升幅急速收窄

道指期貨最新升不足300點或1.46%；納指期貨漲0.8%；標普期貨亦升逾0.7%。

【17:35】歐股升幅擴大

英國富時100指數升4%；德國DAX指數漲3.5%；意大利MIB富時指數升4.9%；法國CAC指亦升4.5%。

道指期貨最新升逾700點或3.4%；納指期貨漲2.2%；標普期貨亦升逾2%。

【16:01】道期升逾400點 波音盤前再升15%

美股期貨延續反彈，道期升逾400點，重返21000點樓上。美股盤前續升，蘋果公司升2.8%，報253.8美元；亞馬遜升1.6%，報1970.89美元；Tesla升近7%，報540美元。

波音盤前續漲15%，報147美元；Visa升近2.9%，報159美元；迪士尼升近3%，報100.25美元。

【16:00】歐洲股市跟隨亞股續彈

英國富時100指數升1.5%；德國DAX指數漲2.6%；意大利MIB富時指數升2.5%。