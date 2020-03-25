【新冠肺炎】特朗普重啟美國經濟恐失敗？

美國總統特朗普（Donald Trump）3月24日表示，他希望到4月12日復活節重啟美國經濟，他這一計劃能得逞嗎？英媒給出原因。

《路透》引述法律專家指出，美國總統權力十分有限，無法命令公民返回就業崗位復工，也無法命令城市重新開放政府大樓、恢復交通或本地商業。

美國是聯邦制國家，這意味着權力在中央和州政府之間共享。

根據美國憲法第10修正案，州政府有權管轄公民和管理公共福利。在美國建國初期，應對黃熱病疫情的工作是由州和地方當局來領導，而不是聯邦政府。

美國國土安全部前法務長、O'Melveny & Myers律所合夥人Steve Bunnell說，基於這些原則，「災害應對和援助工作通常是由州政府來領導，聯邦政府提供支持。」

另外，文章認為，美國總統也不可以命令企業營業。

國土安全部下屬的一個聯邦機構在3月19日認定一些企業屬於「不可或缺」。但聯邦的備忘錄本身卻指出，由州和地方當局「最終負責貫徹和執行他們所管轄社區的應對舉措。」

「這就是說，實際上除直接為聯邦政府工作的人員外，總統並沒有權力『命令』其他任何人到復活節時做任何事情」律師事務所Proskauer Rose的合夥人Anthony J. Oncidi表示。

再者，特朗普也不可以推翻各州的「就地避難」令。

特朗普政府可以發佈全國指導，但德克薩斯大學國家安全法教授Robert Chesney說，如果總統推翻各州州長發出的居家令，就是違憲。他說，州長面對市長或縣長時也是這樣。

Chesney說，特朗普於3月16日宣布社交疏遠政策以放慢新冠病毒的傳播速度，但這只是指引；而他發佈的任何限制性較低的新政策也是同樣。

推薦閲讀：