【持續更新】恒指半日力保不失　A股低收

隔晚美股表現波動，尾段傳出多名國會參議員反對救市方案並提出修訂，拖累道指從高位急回，收市僅升495點或2.39%，報21200點，較盤中最多飆1315點顯著收窄。至於恒指夜期，升219點至23837點收市，高水310點。

亞股昨日大升，今日﹙26日﹚能否接力再上，《香港01》全程緊貼。

【12:04】港股半日升不足1點

港股半日力保不失，恒指中午收市報23527點，升不足1點；國指最新報9548點，升18點，成交額為672.7億元。

三大重磅股今早走勢各異，滙控（0005）跌1.5%，中午收市報45.6元，騰訊（0700）升1.2%，中午收市報384.6元，友邦（1299）中午收市報67.95元，跌0.2%。

瑞聲（2018）延續上日升勢，最新報42.65元，升6.1%，舜宇（2382）則下跌0.9%，中午收市報108.5元。

地產及收租股上揚，九倉置業（1997）升4.4%，恆隆（0101）中午收市報15.06元，升1.6%。

【11:35】內地股市半日低收

內地股市半日低收，上證最新報2776點，跌5點或0.2%，深成中午收市報10211點，跌29點或0.3%，滬深300指數最新報3716點，跌6點或0.2%，創業板指數最新報1933點，跌4點或0.2%。

恒指最新報23329點，跌197點；國指最新報9458點，跌72點。

【10:50】內地股市倒升

內地股市倒升，上證最新報2786點，升5點或0.2%，深成最新報10276點，升35點或0.4%，滬深300指數最新報3730點，升8點或0.2%，創業板指數最新報1947點，升10點或0.5%。

恒指跌幅收窄，最新報23363點，跌163點；國指最新報9477點，跌53點。

【10:46】美匯偏軟失守101

美匯指數偏軟，今早失守101，最新報101.88，跌0.17%。美元兌主要貨幣走勢個別，兌日圓跌0.35%，最新報110.82，歐元兌美元最新報1.0895，升0.12%，英鎊兌美元跌0.35%，最新報1.1836，澳元兌美元跌1.23%，最新報0.5886，美元兌加元最新報1.4263，升0.51%，美元兌瑞士法郎跌0.06%，最新報0.9767。

【10:38】新秀麗反彈近兩成

連日捱沽的旅行箱生產商新秀麗﹙1910﹚終見強力反彈，該股現升19.8%，報7.5港元。

新秀麗日前 公布，去年少賺44%至1.3億美元，不派末期息，為上市以來首次。

【10:16】港股倒跌 日股維持逾800點跌幅

亞太區股市普遍向下，其中港股轉升為跌，最新報23176點，跌345點；國指最新報9387點，跌143點。

日本股市仍維持逾800點跌幅，日經指數最新報18700點，跌847點或4.3%，南韓KOSPI指數失守1700點，最新報1694點，跌10點或0.6%，上證最新報2767點，跌14點。

美股三大指數期貨仍向下，道指期貨最新報20791點，跌234點或1.1%，標普期貨跌34點或1.4%，納指期貨最新報7363點，跌104點或1.4%。

【09:30】內地股市低開

內地股市今早低開，上證低開20點或0.7%，最新報2761點，深成低開79點或0.8%，最新報10161點，滬深300指數低開30點或0.8%，最新報3692點，創業板最新報1922點，低開15點或0.8%。

【09:22】港股高開77點 重上23600點

美股升近500點，今日港股承接上日升勢，恒指高開77點，最新報23604點；國指最新報9452點，跌77點。

今日成份股走勢個別，滙控（0005）低開0.8%，最新報45.95元，騰訊（0700）升1.6%，最新報386元，友邦（1299）高開2.8%，最新報70元。

至於昨日已公布業績的國壽（2628）高開0.5%，最新報15.3元。

【09:20】南韓股市早段平穩

南韓股市早段平穩，KOSPI指數最新報1704點，跌0.3點或0.02%。

【09:17】日股跌幅擴大至近900點

日本股市跌幅擴大，曾跌逾900點或4.6%，最新報18659點，跌888點。

【08:41】 日股持續跌勢

日經225指數現跌2.91%，報18978點，仍低於19000關。

【08:12】 日股偏軟

日股早段偏軟，日經225指數現趺2.88%或562點，報18984點。韓國KOSPI指數現升1.14%或19點，報1724點。

桑德斯提「異議」

三大指數在收市前一同放軟，源於資深參議員桑德斯（Bernie Sanders）要求共和黨議員改善刺激經濟方案內的企業福利金內容，否則會要求暫緩表決。此舉導致美股的升幅顯著放慢。

道指曾升超過5%至22000點的全日高位，最終收市報21200.55點，升495點，升幅2.39%，連同上個交易日，道指一共上升13%；納指7384點，跌33點，微跌0.45%；標普500指數報2475點，升28.23點，升幅1.15%。