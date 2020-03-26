【持續更新】恒指隨美股升勢高開77點

撰文：黃捷
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隔晚美股表現波動，尾段傳出多名國會參議員反對救市方案並提出修訂，拖累道指從高位急回，收市僅升495點或2.39%，報21200點，較盤中最多飆1315點顯著收窄。至於恒指夜期，升219點至23837點收市，高水310點。
亞股昨日大升，今日﹙26日﹚能否接力再上，《香港01》全程緊貼。
【09:22】港股高開77點 重上23600點
美股升近500點，今日港股承接上日升勢，恒指高開77點，最新報23604點；國指最新報9452點，跌77點。
【09:20】南韓股市早段平穩
南韓股市早段平穩，KOSPI指數最新報1704點，跌0.3點或0.02%。
【09:17】日股跌幅擴大至近900點
日本股市跌幅擴大，曾跌逾900點或4.6%，最新報18659點，跌888點。
【08:41】 日股持續跌勢
日經225指數現跌2.91%，報18978點，仍低於19000關。
【08:12】 日股偏軟
日股早段偏軟，日經225指數現趺2.88%或562點，報18984點。韓國KOSPI指數現升1.14%或19點，報1724點。
桑德斯提「異議」
三大指數在收市前一同放軟，源於資深參議員桑德斯（Bernie Sanders）要求共和黨議員改善刺激經濟方案內的企業福利金內容，否則會要求暫緩表決。此舉導致美股的升幅顯著放慢。
道指曾升超過5%至22000點的全日高位，最終收市報21200.55點，升495點，升幅2.39%，連同上個交易日，道指一共上升13%；納指7384點，跌33點，微跌0.45%；標普500指數報2475點，升28.23點，升幅1.15%。