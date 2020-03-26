【持續更新】歐股向下德股跌近2%　美股三大指數期貨偏軟

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隔夜美股走勢波動，道瓊斯指數收市升近500點。亞太區股市回落，A股三大指數跌0.5%至0.8%，恒指亦挫逾200點。
【19:04】歐洲三大指數向下
歐洲股市向下，英國富時指數最新報5596點，跌92點或1.6%，德國DAX指數最新報9702點，跌173點或1.8%，法國CAC指數最新報4364點，跌68點或1.53%。意大利MIB指數最新報17141點，跌101點或0.6%，IBEX指數最新報6876點，跌66點或1%。
美股期貨亦向下，道指期貨最新報20927點，跌98點或0.5%，標普期貨最新報2442點，跌25點或1%，納斯達克指數最新報7408點，跌59點或0.8%。
【16:01】道期跌逾300點 科技股盤前偏軟
道期午後跌幅持續擴大，曾跌逾400點，現跌約320點，企20700點水平。美國大型科技股盤前偏軟，蘋果跌0.9%，報243.37美元；微軟跌0.7%，報145.97美元；Facebook跌1%，報154.65美元。另外，Tesla盤前跌2.8%，報525.6美元；波音續升3.3%，報164美元。
【16:00】歐洲主要股市挫逾2%
英國富時100指數跌3.5%；德國DAX指數挫2.5%；意大利MIB富時指數升2 %；法國CAC指數跌2.2%。